포천시, 디지털 트윈 기반 '드론 실증 인프라 구축' 착수

AI 핵심 요약beta
- 포천시는 24일 디지털 트윈 기반 드론 실증 인프라 구축 착수보고회를 열었다
- 정부·군·민간 전문가들이 참석해 드론·대드론 실증체계와 경쟁력 강화를 위한 협력 방안을 논의했다
- 포천시는 한탄강 드론특구와 군 인프라를 연계한 가상 실증체계를 단계적으로 구축해 드론·대드론 산업 허브 도시로 도약한다
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[포천=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 포천시가 디지털 트윈 기반 산업 인프라 구축에 나서며 미래 드론 실증체계 조성에 본격 착수했다.
포천시는 24일 시청에서 '디지털 트윈 기반 산업 기본 인프라 구축 용역' 착수보고회를 열고 드론·대드론 산업 지원을 위한 가상-실물 통합 실증체계 구축 작업에 들어갔다고 밝혔다.
시에 따르면 이번 보고회에는 국무조정실 대테러센터와 국방부, 방위사업청, 국방과학연구소 등 관계 정부기관은 물론 민·군 드론산업 연구기관 전문가들이 참석해 용역 운영 방향과 세부 수행계획을 공유하고 국가 드론·대드론 경쟁력 강화를 위한 협력 방안을 논의했다.
이번 용역은 정부가 지난 6월 발표한 '국가 드론·대드론 대전환 전략(K-드론 도미넌스)'의 핵심 과제인 '디지털 트윈 기반 가상-실물 통합 실증체계 구축'을 지역 차원에서 선제적으로 구현하기 위한 전략 연구다.
포천시는 드론특별자유화구역으로 지정된 한탄강 유역의 우수한 비행 여건과 인근 군 인프라를 연계한 가상 실증 인프라를 단계적으로 구축해 군과 기업이 실제 비행에 앞서 운용 시나리오를 디지털 환경에서 안전하고 효율적으로 검증할 수 있는 기반을 마련할 계획이다.
포천시는 2023년부터 국방드론 산업의 중요성을 인식하고 연구개발(R&D), 실증, 시험평가, 인재양성 등 드론 산업 기반 조성에 꾸준히 투자해 왔다. 이를 토대로 디지털 트윈 기술을 접목한 드론 가상 실증 인프라를 확충하고 정부 정책과 연계한 실증체계를 고도화해 국가 드론·대드론 산업을 선도하는 핵심 거점으로 도약한다는 구상이다.
백영현 포천시장은 "드론은 이제 미래 산업을 넘어 국가 안보를 좌우하는 핵심 전략자산"이라며 "급변하는 국제 안보환경 속에서 대한민국의 드론·대드론 기술 경쟁력을 확보하기 위해서는 정부와 지자체, 군, 기업이 함께 역량을 결집해야 할 중요한 시점"이라고 강조했다. 이어 "포천시는 이번 연구를 통해 정부 정책을 뒷받침할 수 있는 실효성 있는 디지털 실증체계를 마련해 나가는 한편 군 인프라와 실증환경을 국가 드론·대드론 경쟁력 강화에 적극 활용할 수 있도록 앞으로도 행정적 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.
포천시는 이번 연구 결과를 토대로 드론 가상 실증 인프라를 단계적으로 구축하고 국방 및 산업 분야와 연계한 실증체계를 지속적으로 고도화해 국내 드론·대드론 산업의 허브 도시로 자리매김한다는 방침이다.
asj7376@newspim.com