조한결, 링컴즈와 전속계약…'언더커버 미쓰홍' 상승세 잇는다

AI 핵심 요약beta
- 배우 조한결이 24일 링컴즈와 전속계약했다.
- 링컴즈는 조한결의 가능성을 높이 평가했다.
- 조한결은 다양한 작품서 연기 스펙트럼을 넓혔다.
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 조한결이 링컴즈와 전속계약을 체결하고 새로운 도약에 나선다.
링컴즈는 24일 전속계약 소식을 전하며 "조한결은 안정적인 연기력과 폭넓은 가능성, 개성 있는 매력을 모두 갖춘 배우"라며 "배우로서 자신만의 색깔을 더욱 확고히 구축하고 다양한 분야에서 역량을 펼칠 수 있도록 체계적인 매니지먼트와 전폭적인 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.
조한결은 드라마 '커넥션', '귀궁', '트라이: 우리는 기적이 된다', '마이 유스' 등 다양한 작품을 통해 차근차근 필모그래피를 쌓아왔다. 작품마다 서로 다른 캐릭터를 안정적으로 소화하며 섬세한 감정 연기를 선보여 차세대 기대주로 주목받고 있다.
특히 '트라이: 우리는 기적이 된다'에서는 럭비부 고등학생 강태풍 역을 맡아 청춘의 성장기를 현실감 있게 그려내며 호평을 받았다. 이어 '마이 유스'에서는 짧은 등장에도 첫사랑의 아련한 감성을 섬세하게 표현해 강한 인상을 남겼다.
최근에는 tvN '언더커버 미쓰홍'에서 자유분방한 재벌 3세 알벗 오 역을 맡아 새로운 연기 변신에 성공했다. 유쾌한 매력과 진중한 면모를 오가는 입체적인 캐릭터를 완성하며 한층 넓어진 연기 스펙트럼을 입증했다.
새 소속사와 손잡고 새로운 출발을 알린 조한결이 앞으로 어떤 작품과 활동으로 성장세를 이어갈지 관심이 모인다.
한편 링컴즈는 아티스트의 잠재력을 발굴하고 브랜드 가치를 극대화하는 글로벌 IP 확장형 매니지먼트 기업으로 배우 공도유, 최서은 등이 소속돼 있다.
moonddo00@newspim.com