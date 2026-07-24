익산시, AI 기반 탄소순환시스템 구축…93억원 투입

AI 핵심 요약beta
- 익산시가 24일 AI 활용 탄소복합재 순환시스템 구축사업을 본격 추진했다
- 2028년까지 총 93억원을 투입해 재활용 탄소섬유 중간소재 생산기반과 첨단장비를 단계적으로 구축한다
- 폐탄소섬유 순환체계와 전 과정 지원으로 방위산업·우주항공 등 진출과 탄소 순환경제 기반 조성을 통해 제조 경쟁력을 강화한다
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[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시가 인공지능을 활용한 탄소복합재 순환시스템 구축사업을 본격 추진하며 미래 첨단산업 육성과 지역 제조업 경쟁력 강화에 나선다고 24일 밝혔다.
시는 지난 4월 정부 공모에 선정된 '자율형 제조 AI 활용 탄소복합재 순환시스템 구축 사업'의 세부 추진계획을 마련하고 올해 1차 사업을 시작으로 2028년까지 사업을 단계적으로 추진한다.
이번 사업에는 2028년까지 국비 65억원, 도비 17억원, 시비 11억원 등 총 93억원이 투입된다. 올해는 32억원 규모의 1차 사업이 확정돼 핵심 기반시설 구축이 본격화된다.
시는 한국탄소산업진흥원, 에코융합섬유연구원 등 전문기관과 협력해 재활용 탄소섬유(rCF) 중간소재 생산 기반을 구축한다. 이를 위해 탄소섬유 건식·습식 부직포 제조장비와 AI 기반 복합소재 성형 사출시스템 등 첨단장비 도입을 추진한다.
특히 재활용 탄소섬유를 활용하면 기존 신품 탄소섬유보다 원자재 가격을 3분의 1 수준으로 낮출 수 있어 지역 탄소·섬유기업의 원가 경쟁력 향상에 큰 도움이 될 것으로 기대된다.
시는 공장에서 발생하는 폐탄소섬유와 가공 부산물을 체계적으로 수거하는 순환체계를 구축하고 시제품 제작, 기술지도, 시험·평가·인증까지 제품 개발 전 과정을 지원해 방위산업, 우주항공, 미래형 모빌리티 등 고부가가치 산업 진출도 적극 뒷받침할 계획이다.
아울러 산업 폐기물을 고부가가치 자원으로 재활용하는 탄소 순환경제 기반을 구축해 친환경 산업도시로서의 경쟁력도 높여 나갈 방침이다.
김우진 익산시 청년경제국장은 "전통 섬유산업에 AI와 탄소 기술을 접목해 지역 기업들이 글로벌 시장에서도 원가와 품질 경쟁력을 확보할 수 있도록 행정·재정 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com