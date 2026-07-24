AI 핵심 요약beta
- 대전시는 27일 팀장급 전보 등 인사를 단행했다
- 5급 팀장급 137명에 대한 전보와 승진 인사를 실시했다
- 본청 국·사업소·외부파견까지 전 부서에 걸쳐 인사를 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
<7월27일자>
◇ 팀장급(5급) 전보 등 137명
▲대외협력본부 김은경 ▲대변인 송규란, 한충희 ▲홍보담당관 김국진(승진요원), 유상희 ▲명품디자인담당관 최영미 ▲인사혁신담당관 김정희, 김현종, 이연희 ▲기획조정실 구본숙(승진요원), 김성원, 김수정, 김용주, 김태현, 변창기, 한경수 ▲대전충남행정통합준비단 노화정(승진요원), 전현선(승진요원) ▲시민안전실 구은자, 김경태, 김근순(승진요원), 김해영, 서용필(승진요원), 오민영, 조미숙, 황금순(승진요원) ▲미래전략산업실 김자환, 임영호(승진요원), 조은숙, 조한호(승진요원), 최성욱 ▲기업지원국 김종필, 백혜성(승진요원), 송현지, 정해권 ▲경제국 김현아, 박찬진, 이대규, 임형순 ▲행정자치국 김성원, 김지영, 서옥주, 서인창, 송혜진(승진요원), 양시영, 양재희, 양창국(승진요원), 오제훈, 유진숙, 전용완(승진요원), 정승호(승진요원) ▲문화예술관광국 고명주(승진요원), 권미영, 김경란, 김숙자, 김정아, 김현진(승진요원), 이수영, 이현정 ▲체육건강국 박희용, 신경숙, 이효준, 최은영(승진요원) ▲복지국 김영아(승진요원), 박수영, 윤명근, 장수진(승진요원) ▲교육정책전략국 김시원, 이민호(승진요원), 임성자, 최경호(승진요원), 최봉석 ▲환경국 김은경, 장재덕(승진요원), 조영화 ▲녹지농생명국 권진석, 유충현(승진요원), 이낙중(승진요원), 이석민, 정승희(승진요원), 태연숙 ▲교통국 김은희(승진요원), 박영주, 우은경, 이병훈, 조운철 ▲철도건설국 박종화(승진요원), 이근경, 이주한(승진요원), 최수희 ▲도시철도건설국 고영복, 김희성(승진요원), 박선영(승진요원) ▲도시주택국 김동환, 김원일(승진요원), 김지석, 송미자, 오창진(승진요원), 윤여광, 이창복(승진요원) ▲인재개발원 이경자 ▲보건환경연구원 이요안나 ▲농업기술센터 송윤호 ▲상수도사업본부 강옥영, 김문희(승진요원), 유영찬, 이재인 ▲건설관리본부 김재욱(승진요원), 김지영(승진요원). 이기백, 이원구 ▲ 시립미술관 표경숙 ▲한밭도서관 오광택 ▲여성가족원 김광덕, 전정원 ▲공원관리사업소 석주현 ▲노은농수산물도매시장관리사업소 정윤주(승진요원), 정재익 ▲차량등록사업소 윤덕재, 윤석준 ▲하천관리사업소 김재홍 ▲한밭수목원 이상신 ▲대전시립박물관 김해영 ▲감사위원회 오태훈, 이상윤(승진요원), 이창환, 최국환 ▲ 자치경찰위원회 정애숙 ▲행정안전부(계획교류) 강연성 ▲국무조정실(파견) 김종우 ▲중소벤처기업부(파견) 박순영 ▲방위사업청(파견) 정재봉 ▲지방시대위원회(파견) 김유식 ▲진실화해를위한과거사정리위원회(파견) 이은혜 ▲2027충청권하계세계대학경기대회조직위원회(파견) 김선영, 유지창 ▲한국산업단지공단(파견) 고재섭
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