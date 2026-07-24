이상천 제천시장·윤건영 교육감, 학교복합시설 협력 강화

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"배구장 설치 공감…학생·시민 함께 쓰는 복합공간 조성"

[제천=뉴스핌] 조영석 기자 = 제천시와 충북교육청이 학교복합시설 내 배구장 설치를 포함한 체육·교육 복합공간 조성에 공감대를 형성하고 협력 강화에 나섰다.

학생 교육활동과 시민 생활체육 수요를 동시에 충족하는 지역 거점시설로 발전시키겠다는 구상이다.

윤건영 충북교육감(왼쪽)과 이상천 제천시장. [사진=제천시] 2026.07.24 choys2299@newspim.com

24일 제천시에 따르면 이상천 시장과 윤건영 충북교육감은 최근 만나 제천 학교복합시설 조성사업의 추진 방향과 발전 방안에 대해 의견을 교환했다.

양 기관은 학교복합시설이 학생과 시민 모두에게 실질적인 혜택을 제공하는 공간으로 조성될 수 있도록 지역 여건과 이용 수요를 반영한 시설 구성 및 운영 방향을 폭넓게 논의했다.

특히 시설 내 배구장 설치 필요성에 대해 공감대를 형성하고, 학생들의 체육교육 환경 개선과 시민 생활체육 활성화를 동시에 도모할 수 있는 방안을 중심으로 협의를 이어가기로 했다.

배구장 설치와 관련해서는 기본계획 수립 용역 추진을 비롯해 시설 규모와 공간 배치, 사업 추진 절차 등 구체적인 사항을 관계기관 실무부서 간 협의를 통해 단계적으로 검토해 나갈 방침이다.

제천시는 도교육청과 제천교육지원청 등과 긴밀한 협력체계를 구축해 학교복합시설 조성사업이 차질 없이 추진될 수 있도록 행정력을 집중할 계획이다.

이상천 시장은 "학교복합시설이 학생과 시민 모두에게 도움이 되는 공간으로 자리 잡을 수 있도록 관계기관과 긴밀히 협력하겠다"며 "실무 협의를 통해 지역의 교육·체육 수요를 균형 있게 반영한 사업이 추진되도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

한편 제천시와 도교육청, 제천교육청은 향후에도 정례적인 실무협의를 통해 사업 추진 상황을 점검하고 협력 체계를 지속적으로 강화해 나갈 예정이다.

choys2299@newspim.com