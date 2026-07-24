AI 핵심 요약beta
- 목포시는 24일자치행정과 이정순 등 4급과
- 5급에서 승진과 전보 인사를 단행했다
- 각 국장과 동장, 과장 보건소장 등 폭넓게
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◇4급 승진
▲자치행정과 이정순 ▲관광문화교육국장 김명준
◇4급 전보
▲기획관리국장 정지숙 ▲자치행정복지국장 고영배 ▲미래전략산업국장 박호빈
◇5급 승진
▲이로동장 박재홍
◇5급 전보
▲감사실장 박진홍 ▲기획예산과장 장명희 ▲큰목포기획단장 윤경희 ▲세정과장 박윤희 ▲회계과장 윤선옥 ▲스마트정보과장 박용주 ▲여성가족과장 박애란 ▲민원봉사실장 백성구 ▲관광거점도시추진단장 박선영 ▲문화예술과장 손영란 ▲인재육성과장 이민희 ▲지역경제과장 김동선 ▲농업정책과장 박희자 ▲수산산업과장 최혜강 ▲수도과장 조영매 ▲문예시설관리사무소장 조정희 ▲체육시설관리사무소장 박경훈 ▲자동차등록사무소장 김오심 ▲용당1동장 조춘택 ▲동명동장 정순양 ▲용해동장 김국형 ▲하당동장 박상희 ▲삼향동장 엄상민 ▲북항동장 최희선 ▲북항수질관리과장 정승호 ▲환경시설관리사무소장 김광호 ▲공원녹지과장 최양선 ▲대성동장 김일섭 ▲건강정책과장 정미미 ▲하당보건소장 최형준 ▲기후환경과장 위준철 ▲자원순환과장 정창권 ▲전략산업과장 강혜선 ▲건축행정과장 천승환 ▲도시유산과장 정봉채 ▲건설과장 진헌민 ▲하수과장 김상문 ▲상동장 김광선
◇5급 승진교육대상자
▲홍보과장 직무대리 김정활 ▲관광거점도시추진단 기획팀장 박은희 ▲자원순환과 자원재활용팀장 이현주 ▲목포자연사박물관 도자박물관팀장 박승용 ▲만호동장 직무대리 이지영 ▲유달동장 직무대리 심경희 ▲목원동장 직무대리 최경순 ▲하당동 맞춤형복지팀장 전경진 ▲죽교동장 직무대리 이상학 ▲산정동장 직무대리 김혜주 ▲자치행정과 비서실장 최용준
ej7648@newspim.com