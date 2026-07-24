李대통령, 페루 대통령 취임식에 특사단 파견…방산·경제 협력 강화

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령이 28일 페루 후지모리 대통령 취임식에 민홍철 의원 단장 특사단을 파견했다
- 특사단은 한국의 국정 철학과 대외정책을 설명하고 포괄적 전략 동반자 관계 강화를 위한 대통령 친서를 전달했다
- 양국은 국방·안보와 FTA 기반 경제협력, 핵심광물·인프라 분야 실질협력 확대 방안을 논의했다
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[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령이 오는 28일 케이코 후지모리 페루 신임 대통령의 취임을 축하하고자 민홍철 의원을 단장으로 하는 대통령 특사단을 페루에 파견한다.
강유정 청와대 수석대변인은 24일 서면 브리핑을 내고 "민홍철 더불어민주당 의원을 단장으로 강민국 국민의힘 의원, 이기헌 민주당 의원을 이 대통령의 특사단으로 페루에 파견할 예정"이라고 밝혔다.
특사단장을 맡은 민 의원은 한-페루 의원친선협회 회장이다.
이번 특사단 파견은 양국 간 우호 협력관계 증진을 위한 것으로, 페루 신정부 출범을 맞아 포괄적 전략 동반자 관계를 강화하려는 행보다.
특사단은 페루 측에 한국 정부의 국정 철학과 대외정책을 설명하고, 페루 신정부와의 포괄적 전략 동반자 관계 발전에 대한 이 대통령의 메시지를 대통령 친서와 함께 전달할 계획이다.
또한 특사단은 페루 카를로스 파레하 외교장관 주최 각국 대표단 초청 리셉션, 후지모리 신임 대통령 주최 취임 리셉션 등 취임식 관련 행사에 참석한다. 남미 최대 방산 협력 파트너인 페루와의 국방·안보 분야 협력을 심화해 나가고자 하는 한국 정부의 의지도 전달할 예정이다.
아울러 한-페루 자유무역협정(FTA)을 기반으로 발전해 온 양국 경제 협력을 심화하고, 핵심광물, 인프라 등 다양한 분야에서의 실질협력 확대에도 심도 있는 의견을 교환할 계획이다.
the13ook@newspim.com