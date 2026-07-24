한컴, 36년 만에 사명 변경 완료…AI 기업 전환 박차

AI 핵심 요약beta
- 한컴이 24일 사명을 한글과컴퓨터에서 한컴으로 바꿨다.
- 지난해 매출 1753억원, AI 패키지 89억원을 기록했다.
- 하반기 소버린 에이전틱 OS를 베타 공개할 계획이다.
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 한컴이 '한글과컴퓨터'에서 '한컴(HANCOM)'으로 사명 변경 및 종목명 변경을 완료했다. 1989년 창립 이후 36년 만의 변경으로 인공지능(AI) 기업으로의 정체성을 자본시장에 명확히 하겠다는 의도다.
한컴의 AI 사업 성과는 실적으로 나타나고 있다. 지난해 별도 기준 매출은 1753억원으로 사상 최대를 기록했고 이 중 AI 패키지 매출은 89억원이었다.
올해 1분기 별도 매출 465억원 중 AI 매출 비중은 11.21%로, 전년 동기 0.04%에서 크게 확대됐다. 매출 순증분 162억원의 54.6%가 AI 사업에서 발생했다.
지난해 영업이익은 509억원, 영업이익률은 29%를 기록했다. 다수 AI 기업들이 적자를 기록하는 상황에서도 안정적인 실적을 유지했다는 설명이다.
비정형 데이터 자산화 솔루션 '오픈데이터로더(ODL) 2.0'은 글로벌 벤치마크에서 4개 부문 1위를 차지했으며 종합 정확도 90%를 기록했다. 깃허브 트렌딩 1위에도 올랐다.
한컴은 하반기 다양한 AI 에이전트를 통합 관리할 수 있는 '소버린 에이전틱 OS'를 베타 공개할 계획이다. 공공, 국방, 금융 등 민감 데이터 산업에 특화된 이 제품은 BGF그룹, 한국서부발전, 국회 등과의 협력을 통해 실증 사례를 확보했다.
김연수 한컴 대표는 "사명과 종목명 변경은 이미 이뤄낸 AI 전환을 자본시장에 명확히 보여주는 계기"라며 "36년간 축적한 기술력과 신뢰를 바탕으로 글로벌 표준에 도전하겠다"고 밝혔다.
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