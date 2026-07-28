화요일·음력 6월 15일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세
[재미있는 오늘의 운세] 2026년 7월 28일(화요일·음력 6월 15일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
* 가산사주연구소의 재미있는 오늘의 운세는 SNS 문화에 밝은 세대를 중심으로 재편하여 그 나이에 궁금한 점을 해소해 주는 데 중점을 두었다. 음과 양, 오행의 발달에 중점을 두고 분석했다. 대운, 연운, 격국, 합과 충 등은 고려할 수 없어 분석 자료로 활용하지 않았다. 말 그대로 재미로 보는 오늘의 운세다.
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◆ 쥐띠(子)
60년생 : 사업 시작을 위한 일이 고되게 다가오겠다.
72년생 : 인심 얻는 것으로부터 출발해야 하겠다.
84년생 : 서두르지 않는 것이 좋겠다.
96년생 : 철저하게 계산된 가운데 행동해야 하겠다.
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◆ 소띠(丑)
61년생 : 좋은 일이 두 개 생기겠다.
73년생 : 크게 성공할 운세가 들어오고 있겠다.
85년생 : 어렵던 일이 해결될 수 있겠다.
97년생 : 톱니바퀴처럼 꽉 짜인 계획이 필요하겠다.
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◆ 범띠(寅)
62년생 : 과거에 집착하면 일이 어려울 수 있겠다.
74년생 : 어렵던 일이 잘 풀려나가겠다.
86년생 : 하고 싶은 일을 할 수 있겠다.
98년생 : 다시 만나 사랑을 하겠다.
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◆ 토끼띠(卯)
63년생 : 희망으로 앞날을 도모해야 하겠다.
75년생 : 떠난 사람에 집착하지 말아야 하겠다.
87년생 : 더없이 좋은 사랑을 맞이하겠다.
99년생 : 미련을 갖지 말고 떠나는 것이 좋겠다.
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◆ 용띠(辰)
64년생 : 지친 파도가 숨어드는 모습이겠다.
76년생 : 앞만 보고 달려가는 것이 좋겠다.
88년생 : 성공의 기적을 쓸 수 있겠다.
00년생 : 좋은 일이 많이 생기겠다.
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◆ 뱀띠(巳)
65년생 : 공명심에 기회를 놓칠 수 있겠다.
7년생 : 처음부터 다시 시작하는 것이 좋겠다.
89년생 : 밀고 나가는 것이 좋겠다.
01년생 : 새롭게 출발하는 것이 좋겠다.
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◆ 말띠(午)
66년생 : 여기에서 포기하면 남는 것이 없겠다.
78년생 : 신중하게 처신하는 것이 좋겠다.
90년생 : 돈이 돈을 벌어들이겠다.
02년생 : 즐거운 비명을 지르며 시간을 보내겠다.
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◆ 양띠(未)
67년생 : 다시 생각하는 것이 좋은 결과로 이어지겠다.
79년생 : 밀고 나가는 것이 좋다.
91년생 : 미래를 향해 나가는 것만이 정답이겠다.
03년생 : 그 사람을 생각하며 가슴에 꽃을 품겠다.
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◆ 원숭이띠(申)
68년생 : 뜻대로 일이 풀려나가겠다.
80년생 : 새로운 기운을 받아 대박이 나겠다.
92년생 : 새로운 생각, 새로운 접근방법을 찾아야 하겠다.
04년생 : 향기로운 샴푸 향에 취할 수 있겠다.
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◆ 닭띠(酉)
69년생 : 지금까지 가졌던 생각을 버려야 일이 성사되겠다.
81년생 : 다시 시작하면 반드시 성공하겠다.
93년생 : 밀어붙이는 것이 좋겠다.
05년생 : 없어서는 안 될 일을 감당해야 하겠다.
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◆ 개띠(戌)
70년생 : 뜻을 밀어붙이는 것이 중요하겠다.
82년생 : 새로운 도전만이 희망을 키우겠다.
94년생 : 도전하는 것도 좋겠다.
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◆ 돼지띠(亥)
71년생 : 뜻 통하는 사람을 만난다.
83년생 : 끝까지 포기하지 말아야 하겠다.
95년생 : 마음먹은 대로 행동하는 것이 좋겠다.