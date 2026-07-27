월요일·음력 6월 14일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세
[재미있는 오늘의 운세] 2026년 7월 27일(월요일·음력 6월 14일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
* 가산사주연구소의 재미있는 오늘의 운세는 SNS 문화에 밝은 세대를 중심으로 재편하여 그 나이에 궁금한 점을 해소해 주는 데 중점을 두었다. 음과 양, 오행의 발달에 중점을 두고 분석했다. 대운, 연운, 격국, 합과 충 등은 고려할 수 없어 분석 자료로 활용하지 않았다. 말 그대로 재미로 보는 오늘의 운세다.
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◆ 쥐띠(子)
60년생 : 하늘 향해 두 팔 벌이고 웃음을 짓겠다.
72년생 : 믿고 행동하는 것이 좋겠다.
84년생 : 정성을 다하는 자세가 필요하겠다.
96년생 : 도전할 때 새로운 성과가 있을 수 있겠다.
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◆ 소띠(丑)
61년생 : 걱정하면 될 일도 안 되겠다.
73년생 : 지나치면 부족함만 못하겠다.
85년생 : 안 되면 되게 하는 정신으로 임해야 하겠다.
97년생 : 좌고우면 하지 말고 직진해야 하겠다.
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◆ 범띠(寅)
62년생 : 직접 행동으로 보여주는 것이 좋겠다.
74년생 : 계획한 대로 일이 성사되겠다.
86년생 : 옛 인연을 다시 만나겠다.
98년생 : 준비하고 또 준비하는 것이 좋겠다.
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◆ 토끼띠(卯)
63년생 : 고민보다 행동이 중요하겠다.
75년생 : 돈이 되는 일이 많이 생기겠다.
87년생 : 서두르면 일을 그르칠 수 있겠다.
99년생 : 양보하지 않는 것이 좋겠다.
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◆ 용띠(辰)
64년생 : 사람을 믿고 가는 것이 좋겠다.
76년생 : 밀고 나가는 것이 정답이겠다.
88년생 : 좋은 일이 생기겠다.
00년생 : 새로운 연인이 생기겠다.
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◆ 뱀띠(巳)
65년생 : 조금 여유를 갖고 가는 것이 좋겠다.
77년생 : 다시없는 사랑이 찾아오겠다.
89년생 : 하는 일마다 돈이 붙어오겠다.
01년생 : 재물 관련 좋은 소식이 있겠다.
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◆ 말띠(午)
66년생 : 재산이 부쩍부쩍 늘어나겠다.
78년생 : 감당할 수 없는 경사스러운 일이 생기겠다.
90년생 : 손해 보는 일이 생길 수 있겠다.
02년생 : 그리움은 가고 현실만이 손에 남겠다.
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◆ 양띠(未)
67년생 : 즐거운 일이 생기겠다.
79년생 : 멀리서 좋은 소식이 들려오겠다.
91년생 : 에둘러 가는 것이 좋겠다.
03년생 : 하늘로 떠난 약속을 생각하겠다.
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◆ 원숭이띠(申)
68년생 : 수치스러운 일을 당할 수 있겠다.
80년생 : 인연은 업 따라 일이 생길 수 있겠다.
92년생 : 지금이 가장 중요한 때임을 잊지 말아야 하겠다.
04년생 : 눈을 꼭 감고 옛 약속을 원망하겠다.
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◆ 닭띠(酉)
69년생 : 사업장에서 좋은 소식이 있겠다.
81년생 : 일이 순조롭게 흘러가겠다.
93년생 : 생각은 늘 현실이 되는 법이겠다.
05년생 : 그래도 마땅하게 하는 도리를 생각해야 하겠다.
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◆ 개띠(戌)
70년생 : 기다리고 또 기다리면 성사되겠다.
82년생 : 변해야 일이 해결되겠다.
94년생 : 복은 만들어지는 것임을 명심해야 하겠다.
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◆ 돼지띠(亥)
71년생 : 개입하지 않는 것이 좋겠다.
83년생 : 무엇이든지 잘 풀려나가겠다.
95년생 : 좋은 일들이 연이어 생기겠다.