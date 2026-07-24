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백현진, '생활 밀착형 빌런' 통했다…'아파트' 존재감 폭발

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  • 배우 백현진이 19일 JTBC 토일드라마 '아파트'에서 입주자대표회의 회장 서강원 역을 맡아 존재감을 드러냈다
  • 백현진은 평범한 말투와 행동, 미세한 표정 변화로 서강원의 탐욕·불안·권력 집착을 현실적으로 표현했다
  • 해강의 회장 당선과 서강원의 몰락, 충원과의 폭력 암시 엔딩으로 서강원의 향후 반격과 백현진 후반부 활약에 기대가 모였다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 백현진이 '아파트'에서 입대의 회장으로 묵직한 존재감을 드러내고 있다.

JTBC 토일드라마 '아파트'는 아파트 속 숨겨진 돈을 접수하기 위해 입대의회장 선거에 출마한 오아시스파 전직 보스 박해강(지성)이 주민들과 함께 비리를 타파해 가는 이야기다. 매회 자체 최고 시청률을 경신한 '아파트'는 지난 4회에서 최고 시청률 7.1%를 기록하며 주말 비지상파 전체 프로그램 1위에 올랐다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 아파트 백현진. [사진=아파트 방송 화면 캡처] 2026.07.24 moonddo00@newspim.com

극 중 백현진은 트루밸류 스테이트 입주자대표회의 회장 '서강원' 역을 맡아, 주민들 앞에서는 정직하고 원칙을 지키는 회장처럼 보이지만 뒤에서는 아파트 곳곳의 이권을 교묘하게 주무르는 인물을 입체적으로 그려내고 있다. 그는 화려한 악행보다 평범한 얼굴 뒤에 감춰진 탐욕과 계산을 절제된 연기로 표현하며 캐릭터의 현실감을 높였다.

네일 버퍼로 손톱을 다듬는 첫 등장만으로 서강원의 독특한 성격을 단번에 각인시킨 백현진. 그는 자신의 비리를 함께 관리해 온 경리과장 하정(류현경)에게 근속을 강요하며 협박하는 장면에서는 일상적인 말투와 태도만으로 상대를 압박하는 서늘한 분위기를 만들어내며 극에 긴장감을 더했다. 이어 3회에서는 회장 연임을 위한 밑작업에 나선 서강원의 민낯이 드러났다. 동대표 출마자들을 모아 자연스럽게 자신의 연임 분위기를 조성하는 한편, 여유로운 표정 뒤로 상황을 영리하게 계산하는 모습을 은근히 드러내며 권력을 놓지 않으려는 인물의 본성을 섬세하게 표현했다.

지난 19일 방송된 4회에서는 서강원의 권력이 흔들리기 시작하며 백현진의 연기가 더욱 빛을 발했다. 해강의 회장 출마 선언에 불안감을 감추지 못하는 것은 물론, 동대표 회의를 소집해 그의 과거를 폭로하며 여론을 자신에게 유리하게 이끌려 했다. 그러나 유물 발견으로 신도시 개발 계획에 제동이 걸리며 판세가 뒤집히자, 손톱을 물어뜯고 책상 아래에서 발을 떠는 등 점차 무너져 가는 인물의 심리를 세밀하게 표현했다.

결국 해강이 압도적인 지지로 회장에 당선되고, 선거 패배 이후 충원(박병은)을 마주한 순간 공포에 질려 무너져 내리는 표정 변화는 인물이 처한 위기를 고스란히 전달했다. 이어 충원에게 폭력을 당한 것으로 암시되는 엔딩은 서강원의 향후 행보에 대한 궁금증을 한층 끌어올렸다.

이처럼 백현진은 일상적인 행동과 말투, 미세한 표정 변화만으로 서강원의 탐욕과 불안, 권력에 대한 집착을 설득력 있게 그려내며 '생활 밀착형 빌런'이라는 캐릭터를 완성했다. 특히, 그는 특유의 힘을 뺀 연기로 서강원의 계산적인 면모를 더욱 현실적으로 부각하며 캐릭터에 설득력을 더했다. 회장직을 잃은 서강원이 이후 어떤 반격에 나설지, 백현진이 그려낼 후반부 활약에도 기대가 모인다.

한편, 백현진이 출연하는 JTBC 토일드라마 '아파트'는 매주 토요일 밤 10시 40분, 일요일 밤 10시 30분에 방송된다

moonddo00@newspim.com

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인텔, 분기 실적·3분기 전망 예상 상회 이 기사는 인공지능(AI) 번역을 바탕으로 전문 기자들의 검증과 분석을 거쳐 생성된 콘텐츠로 원문은 7월23일 로이터통신 기사입니다. [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 인텔이 23일(현지시간) 인공지능(AI) 붐에 따른 컴퓨팅 인프라 확충으로 서버용 중앙처리장치(CPU) 수요가 강할 것으로 보고, 시장 예상을 웃도는 분기 실적 전망을 내놨다. 주가는 실적 발표 후 시간 외 거래에서 급등 중이다.  인텔은 3분기 매출이 158억~168억 달러에 이를 것으로 예상했다. 이는 LSEG 집계 기준 애널리스트 평균 예상치인 151억 달러를 웃도는 수준이다. 조정 주당순이익(EPS)은 38센트로 전망해, 시장 예상치 27센트를 크게 상회했다. 인텔.[이미지=로이터 뉴스핌] 2026.07.24 mj72284@newspim.com 6월 27일 종료된 2분기 실적도 예상을 뛰어넘었다. 매출은 전년 대비 25.4% 늘어난 161억3000만 달러, 조정 EPS는 42센트를 기록했다. 시장은 144억2000만 달러의 매출액과, 21센트의 EPS를 예상했었다. 조정 매출총이익률은 41.8%로 예상치(38.8%)를 웃돌았다. 인텔은 자율 에이전트가 사용자를 대신해 컴퓨터 코딩 같은 작업을 수행하는 이른바 '에이전틱 AI' 붐의 수혜를 보고 있다. AI 에이전트로의 전환은 데이터센터 CPU 수요를 되살렸다. 인텔 경영진은 올해 초 이런 수요 급증이 예상 밖이었으며, 수요가 회사의 CPU 생산 능력을 앞질렀다고 밝힌 바 있다. 인텔의 주가는 이날 오후 4시 5분 시간 외 거래에서 8.68% 급등한 108.93달러를 가리켰다. 주가는 반도체주 전반의 매도세 속에 지난 6월 22일 사상 최고 종가 대비 25% 넘게 떨어진 상태다. 다만 올해 들어서는 여전히 170% 넘게 오른 수준을 유지하고 있다. 데이비드 진스너 최고재무책임자(CFO)는 로이터와 인터뷰에서 수요 호조에 힘입어 올해 설비투자 전망치를 기존 180억 달러에서 200억 달러로 상향했다고 밝혔다. 그는 내년에도 설비투자가 의미 있게 늘어날 것으로 예상한다며 "이는 사업 성장 기회에 대한 자신감을 보여주는 신호"라고 강조했다. 진스너 CFO는 인텔이 데이터센터 CPU와 XPU로 불리는 특수 반도체에 대해 고객사들과 다양한 장기 계약을 체결했다고 밝혔다. 계약 기간은 3~5년이며, 일부는 물량과 가격을 모두 약정하고 일부는 물량만 약정하는 형태다. 다만 그는 지출에 신중을 기하겠다고 덧붙였다.  진스너 CFO는 또 인텔이 약 300억 달러의 현금과 100억 달러 규모의 신용 한도를 보유하고 있다면서도, 현재 승인되지는 않았지만 주식 발행 가능성도 배제하지 않는다고 밝혔다. 그는 "그럴 가능성을 놓치지는 않겠다"며 "다만 현시점에 구체적 계획은 없다"고 말했다. 인텔은 엔비디아의 그래픽처리장치(GPU)가 AI 붐의 첫 국면을 장악하는 동안 뒤처졌으나, 립부 탄 최고경영자(CEO)가 경영 정상화를 이끌고 있다. 인텔 재기 전략의 핵심은 위탁생산(파운드리) 사업이다. 이 부문은 일론 머스크의 테슬라를 차세대 14A 공정 고객사로 확보해 '테라팹' AI 반도체 프로젝트를 맡게 되면서 대형 고객 유치 노력에 대한 신뢰를 높였다. 지난 4월에는 도널드 트럼프 미국 대통령이 애플이 인텔과 프로세서를 생산하기로 합의했다고 발표하면서 또 다른 대형 수주에 대한 기대도 커졌다. 다만 양사 모두 이 계약을 확인하지는 않았다. 한편 AI 가속기 시장을 지배하는 엔비디아도 '베라' 프로세서로 CPU 시장에 이례적으로 진출하고 있으며, 아마존과 알파벳 같은 빅테크 기업들도 Arm 기반 자체 CPU 개발을 이어가고 있다. mj72284@newspim.com 2026-07-24 05:11

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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