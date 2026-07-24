전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.07.24 (금)
KYD 디데이
전국 부산·울산·경남

속보

더보기

'부산형 앵커 사업' 2년 차 추진 방향 논의…대학·지역 혁신 연결 강화

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 부산시는 23일 부산형 앵커사업 2년 차 추진 방향과 점검 방안을 논의했다.
  • 부산형 앵커사업을 학생·인재 중심 체계로 재편하고 동남권 성장엔진 등 국책사업과 연계해 지역혁신 거점을 구축한다는 계획이다.
  • 부산시는 앵커위원회를 청년·학생까지 참여 범위를 넓힌 상설 협의 플랫폼으로 개편해 대학·기업·지역사회가 함께 성장하는 기반을 만들겠다고 밝혔다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

대학별 수정 사업계획서 심의·예산 조정
4000억 원 규모로 지역 인재 양성 목표

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 지역 대학을 지역혁신 거점으로 키우기 위한 '부산형 앵커(ANCHOR) 사업' 2년 차 추진 방향과 점검 방안을 논의했다.

시는 23일 오전 시청 1층 대회의실에서 제6회 부산광역시 앵커위원회를 열어 대학별 2년 차 수정사업계획서와 부산형 앵커 1차 연도 연차 점검 보고서를 심의했다고 밝혔다.

부산앵커위원회는 지역 대학이 지역혁신의 중심 역할을 하도록 지원하기 위해 설치된 기구로 시와 시의회, 지역대학, 산업계, 시교육청, 지역혁신기관 대표 등이 참여하는 앵커사업 최고 의사결정 기구다. 위원회는 앵커사업의 주요 추진 방향과 예산 조정, 제도 보완 등을 심의·의결한다.

23일 오전 10시 부산시청 1층 대회의실에서 열린 '제6회 부산광역시 앵커(ANCHOR)위원회'에 참석자들이 기념사진을 찍고 있다.[사진=부산시] 2026.07.24

이날 회의에는 위원장인 전재수 부산시장과 공동위원장 최재원 부산대 총장을 비롯해 지역 대학 총장, 김석준 부산시교육감, 상공계와 혁신기관 관계자, 참여대학 실무진 등 80여 명이 참석했다.

부산형 앵커사업은 기존 '지역혁신중심 대학지원체계(RISE)'를 '지역성장 인재양성체계(ANCHOR)'로 재정립한 정책이다. 인재가 지역에 정착해 지역과 함께 성장할 수 있도록 체계를 바꾸겠다는 취지로 '지역의 닻(Anchor)'이라는 이름을 내세워 대학과 지역을 잇는 거점 역할을 강조하고 있다.

부산형 앵커사업은 1차 연도 사업비 1341억 원 규모로 시작됐다. 시는 지난 4~6월 자체 평가를 실시해 대학별 평가등급을 매겼으며 이 과정에서 지적된 보완사항과 앵커체계 전환에 따른 과제 재구조화 내용을 대학별 2년 차 수정사업계획서에 반영했다. 시는 이날 위원회 심의를 거친 수정계획서를 토대로 7월부터 2년 차 사업을 본격 추진할 계획이다.

교육부가 16개 시·도를 대상으로 실시하는 1차 연도 성과 점검에 대응하기 위한 '부산형 앵커 1차 연도 연차 점검 보고서'도 위원회 안건에 올랐다. 이 보고서는 시와 전담기관, 지역대학이 수평적 거버넌스를 구축해 대학 유형별·지역산업 연계 특성화를 추진한 과정과 성과를 중심으로 작성됐다. 보고서 집필에는 지역대학이 공동 참여해 시와 대학이 협력적 관계를 바탕으로 앵커체계를 수행하고 있다는 점을 드러냈다.

시는 이날 논의된 의견을 반영해 7월 말까지 교육부에 연차 점검 보고서를 제출할 예정이다. 이후 8월 지역별 현장 대면평가와 9월 말까지 진행되는 평가를 거쳐, 총 4000억 원 규모 범위 안에서 16개 시·도의 평가등급에 따라 예산 환류가 이뤄진다. 이 결과를 토대로 10월께 대학별 2차 연도 사업비가 최종 확정된다.

시는 정부의 라이즈(RISE) 재구조화와 앵커체계 전환 기조에 맞춰 '학생·인재 중심 부산형 앵커체계'로 사업 구조를 전면 개편한다는 방침이다. 이를 위해 시와 전담기관, 대학 간 사업 전담 체계를 재정비하고 정책 설계 단계부터 집행·평가까지 소통과 협력을 강화할 계획이다.

동남권 성장엔진과 연계한 계약학과 확대 등 지역 산업 수요에 맞는 우수 과제에 선택·집중 투자해 미래 기술과 인재가 지역 안에서 선순환하는 지속 가능한 혁신 성장 기반을 구축한다는 목표를 제시했다.

제도 개선에 맞춘 위원회 개편도 추진된다. 시는 고등교육법 개정 내용 등을 반영해 현재의 앵커위원회를 대학과 경제·산업계, 지역혁신기관뿐 아니라 청년·학생까지 참여 범위를 넓힌 구조로 바꿀 예정이다. 위원회 규모는 20명 내외로 조정해 앵커사업뿐만 아니라 지역 고등교육 전반에 관한 다양한 안건을 균형 있게 논의하는 상설 협의 플랫폼으로 운영한다는 구상이다.

이날 회의에서는 5극3특(5대 권역·3대 특화) 성장엔진과 연계해 추진 중인 대형 국책사업 추진 현황도 공유됐다. 거점국립대 패키지 지원사업, 초광역 공유대학 운영사업, 초광역 성장엔진 인재육성사업 등 올해 국책과제로 진행 중인 사업에 대해 주관대학이 추진 상황을 보고하고 사업이 지역과 연계해 성과를 낼 수 있도록 지역 대학과 상공계, 혁신기관이 협력 방안을 논의했다.

거점국립대 패키지 지원사업은 지방 거점국립대를 지자체·산업계·연구기관을 잇는 협력 허브로 재설계해 국가 균형발전을 뒷받침하는 것이 목표다. 비수도권 거점국립대 3개교를 선정해 대학당 연간 700억 원 내외를 지원하는 방식이다.

초광역 공유대학 사업은 동남권 등 초광역 권역 단위에서 지역거점대를 중심으로 대학 간 강점을 결합한 공동 교육과정을 운영하는 사업이며, 동남권에는 210억 원이 배정돼 있다. 초광역 성장엔진 인재육성사업은 성장엔진 분야 기업과 연계해 산학 일체형 인재를 양성하는 모델 6개를 선정해 모델당 연 100억~150억 원 내외를 지원한다.

전재수 시장은 "지역 대학의 성장이 해양수도 부산을 앞당기는 핵심 동력"이라며 "앵커체계의 목표를단순한 대학 재정지원이 아니라 청년들이 부산에 뿌리내리고 진로와 삶을 설계할 수 있도록 대학·기업·지역사회가 함께 성장하는 기반을 만드는 것"이라고 설명했다.

또 "부산형 앵커가 국가 균형발전을 대표하는 지역혁신 모델로 자리 잡도록 정책·재정 측면에서 지속적으로 지원하겠다"고 덧붙였다.

ndh4000@newspim.com

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
최태원·노소영 '재산분할' 오늘 결론 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 최태원 SK그룹 회장과 노소영 아트센터 나비 관장의 재산 분할 소송 파기환송심 결론이 24일 나온다. 서울고법 가사1부(재판장 이상주)는 이날 최 회장과 노 관장의 재산 분할 사건 파기환송심 선고 기일을 연다. 최태원 SK그룹 회장과 노소영 아트센터 나비 관장의 재산 분할 소송 파기환송심 결론이 24일 나온다. 사진은 최 회장(왼쪽)과 노 관장이 26일 서울 서초구 서울고등법원에서 열린 재산 분할 파기환송심 2차 변론기일에 출석하고 있는 모습. [사진=뉴스핌DB] 앞서 재판부는 지난 6월 26일 최 회장과 노 관장의 재산 분할 소송 파기환송심 2회 변론 기일을 열어 변론을 종결하고, 선고 기일을 이날 오후 2시로 지정했다. 핵심 쟁점은 최 회장이 보유한 SK㈜ 주식의 재산 분할 대상 여부와 재산 가액 산정 기준 시점이다. 재산 분할 기준 시점을 사실심(항소심) 변론 종결일인 2024년 4월 16일로 볼지, 현재 진행 중인 파기환송심의 변론 종결일로 볼지에 따라 재산 분할 규모가 크게 달라질 수 있다. 사실심 변론 종결 당시 SK 주가는 약 16만 원으로 최 회장 보유 지분 가치는 약 2조 700억 원 수준이었다. 그러나 최근 주가가 60만 원 안팎까지 오르면서 지분 가치도 크게 증가했다. 2022년 1심은 최 회장의 SK 지분을 재산 분할 대상에서 제외하고 노 관장에게 위자료 1억 원과 재산 분할금 665억 원을 지급하라고 판결했다. 반면 2심은 위자료를 20억 원, 재산 분할금을 1조 3808억 원으로 대폭 늘렸다. 노태우 전 대통령의 비자금으로 추정되는 300억 원이 최종현 선대 회장에게 유입돼 SK그룹 성장의 종잣돈이 됐다고 판단하면서 SK 주식 등을 최 회장의 특유 재산으로 볼 수 없다고 봤다. 그러나 대법원은 지난해 10월 노 전 대통령의 비자금은 불법 자금인 만큼 설령 SK에 유입됐더라도 이를 노 관장의 재산 형성 기여로 인정할 수 없다며 사건을 서울고법으로 돌려보냈다. 다만 위자료 20억 원을 인정한 부분은 상고를 기각해 그대로 확정됐다. pmk1459@newspim.com 2026-07-24 06:02
사진
인텔, 분기 실적·3분기 전망 예상 상회 이 기사는 인공지능(AI) 번역을 바탕으로 전문 기자들의 검증과 분석을 거쳐 생성된 콘텐츠로 원문은 7월23일 로이터통신 기사입니다. [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 인텔이 23일(현지시간) 인공지능(AI) 붐에 따른 컴퓨팅 인프라 확충으로 서버용 중앙처리장치(CPU) 수요가 강할 것으로 보고, 시장 예상을 웃도는 분기 실적 전망을 내놨다. 주가는 실적 발표 후 시간 외 거래에서 급등 중이다.  인텔은 3분기 매출이 158억~168억 달러에 이를 것으로 예상했다. 이는 LSEG 집계 기준 애널리스트 평균 예상치인 151억 달러를 웃도는 수준이다. 조정 주당순이익(EPS)은 38센트로 전망해, 시장 예상치 27센트를 크게 상회했다. 인텔.[이미지=로이터 뉴스핌] 2026.07.24 mj72284@newspim.com 6월 27일 종료된 2분기 실적도 예상을 뛰어넘었다. 매출은 전년 대비 25.4% 늘어난 161억3000만 달러, 조정 EPS는 42센트를 기록했다. 시장은 144억2000만 달러의 매출액과, 21센트의 EPS를 예상했었다. 조정 매출총이익률은 41.8%로 예상치(38.8%)를 웃돌았다. 인텔은 자율 에이전트가 사용자를 대신해 컴퓨터 코딩 같은 작업을 수행하는 이른바 '에이전틱 AI' 붐의 수혜를 보고 있다. AI 에이전트로의 전환은 데이터센터 CPU 수요를 되살렸다. 인텔 경영진은 올해 초 이런 수요 급증이 예상 밖이었으며, 수요가 회사의 CPU 생산 능력을 앞질렀다고 밝힌 바 있다. 인텔의 주가는 이날 오후 4시 5분 시간 외 거래에서 8.68% 급등한 108.93달러를 가리켰다. 주가는 반도체주 전반의 매도세 속에 지난 6월 22일 사상 최고 종가 대비 25% 넘게 떨어진 상태다. 다만 올해 들어서는 여전히 170% 넘게 오른 수준을 유지하고 있다. 데이비드 진스너 최고재무책임자(CFO)는 로이터와 인터뷰에서 수요 호조에 힘입어 올해 설비투자 전망치를 기존 180억 달러에서 200억 달러로 상향했다고 밝혔다. 그는 내년에도 설비투자가 의미 있게 늘어날 것으로 예상한다며 "이는 사업 성장 기회에 대한 자신감을 보여주는 신호"라고 강조했다. 진스너 CFO는 인텔이 데이터센터 CPU와 XPU로 불리는 특수 반도체에 대해 고객사들과 다양한 장기 계약을 체결했다고 밝혔다. 계약 기간은 3~5년이며, 일부는 물량과 가격을 모두 약정하고 일부는 물량만 약정하는 형태다. 다만 그는 지출에 신중을 기하겠다고 덧붙였다.  진스너 CFO는 또 인텔이 약 300억 달러의 현금과 100억 달러 규모의 신용 한도를 보유하고 있다면서도, 현재 승인되지는 않았지만 주식 발행 가능성도 배제하지 않는다고 밝혔다. 그는 "그럴 가능성을 놓치지는 않겠다"며 "다만 현시점에 구체적 계획은 없다"고 말했다. 인텔은 엔비디아의 그래픽처리장치(GPU)가 AI 붐의 첫 국면을 장악하는 동안 뒤처졌으나, 립부 탄 최고경영자(CEO)가 경영 정상화를 이끌고 있다. 인텔 재기 전략의 핵심은 위탁생산(파운드리) 사업이다. 이 부문은 일론 머스크의 테슬라를 차세대 14A 공정 고객사로 확보해 '테라팹' AI 반도체 프로젝트를 맡게 되면서 대형 고객 유치 노력에 대한 신뢰를 높였다. 지난 4월에는 도널드 트럼프 미국 대통령이 애플이 인텔과 프로세서를 생산하기로 합의했다고 발표하면서 또 다른 대형 수주에 대한 기대도 커졌다. 다만 양사 모두 이 계약을 확인하지는 않았다. 한편 AI 가속기 시장을 지배하는 엔비디아도 '베라' 프로세서로 CPU 시장에 이례적으로 진출하고 있으며, 아마존과 알파벳 같은 빅테크 기업들도 Arm 기반 자체 CPU 개발을 이어가고 있다. mj72284@newspim.com 2026-07-24 05:11

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동