부산시 '부산기술사회 기술세미나' 개최…AI 기술 변화 공유

AI 핵심 요약beta
- 부산시가 24일 기술세미나를 열어 AI기반 산업변화를 논의했다
- 세미나에서 스마트 건설 기술·공법 사례와 AI시대 기술산업 전망을 공유했다
- 부산시는 건설현장 대응역량과 스마트 건설 문화 확산 기반을 강화할 방침이다
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스마트 기술, 건설현장 적용 방안 논의
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 인공지능(AI) 기반 산업 변화와 스마트 건설 확산에 나선다.
시는 24일 오후 1시 시청 국제회의장에서 '2026년 부산기술사회 기술세미나'를 개최한다고 밝혔다.
이번 기술세미나는 시가 주최하고 (사)부산기술사회가 주관하며 부산·울산·경남 지역 건설기술자와 공무원 등 300여 명이 참석한다.
'과학기술은 국가의 미래입니다'를 부제로 AI 시대 기술산업 변화와 전망을 공유하고 건설 현장에 적용 가능한 스마트 기술과 공법 사례를 논의하기 위해 마련됐다.
개회식에서는 시정 발전과 건설기술 협력에 기여한 유공자에게 시장 표창이 수여된다. 수상자는 안영호 ㈜대영구조기술단 대표, 우종열 ㈜힐엔지니어링 대표, 이종기 한국재해예방안전원㈜ 부사장이다.
프로그램은 기조강연 '인공지능시대 기술산업의 변화와 전망'을 시작으로 건축·지반·조경·기계·소방 등 분야별 발표가 이어진다.
주요 내용은 스마트기술의 건설현장 적용 사례, 부산 서부권 연약지반 장기침하 특성과 관리방안, 옥외공간 데크공법 개선 과제, 대형 철구조물 리프트업 공법 시공관리, 화학공장 화재안전 설계 전략 등이다.
시는 건설기술 현장의 대응 역량을 높이고, 스마트 건설 문화 확산 기반을 강화한다는 방침이다.
ndh4000@newspim.com