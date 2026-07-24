韩国食品亮相青岛国际啤酒节：方便面、烧酒、零食齐上阵

纽斯频通讯社首尔7月24日电 韩国农水产食品流通公社（aT）24日表示，在7月17日至8月15日举行的第36届中国青岛国际啤酒节期间，韩国设立"K-食品便利店"，通过线上线下联动营销推广韩国食品，进一步拓展中国市场。

啤酒节现场进行韩国食品直播带货。【图片=农林水产食品流通公社提供】

青岛国际啤酒节创办于1991年，与德国慕尼黑啤酒节和英国"大不列颠啤酒节"并称世界三大啤酒节，也是亚洲规模最大的啤酒节。

韩国农水产食品流通公社预计，本届啤酒节期间将吸引现场游客人数约700万人次。数据显示，上届啤酒节共有来自40多个国家和地区的400余家企业参展，吸引约697万人次参观，啤酒消费量约2900吨。

韩国农水产食品流通公社表示，作为本届啤酒节唯一的韩国参展机构，公社联合38家韩国食品企业，集中展示209款韩国食品，涵盖方便面、零食、坚果、烧酒、水果烧酒、解酒产品以及冰淇淋、饮料等产品。

此次活动采用线上线下融合（O2O）模式，与中国电商平台天猫、京东和抖音运营的韩国食品线上馆联动开展。现场设置二维码，引导消费者进入线上韩国食品馆并发放优惠券，促进消费者在啤酒节结束后继续在线购买韩国食品。

啤酒节开幕当天，中国网络主播在"K-食品便利店"开展直播带货。韩国农水产食品流通公社介绍，直播持续2小时，累计吸引约12万人次观看，实现销售额21万元人民币。

另外，农水产食品流通公社公布的数据显示，今年上半年韩国农林畜产食品对华出口额达8.095亿美元，同比增长9.4%。其中，方便面出口同比增长34.9%，调制奶粉增长12.5%，啤酒增长37.0%，烧酒增长38.4%。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社