부산시, 77년만에 '전 직원 순환당직제' 폐지…재난 대응 체계 혁신

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전담 인력 증원 재난 대응 강화

민원 처리 속도 및 효율성 개선

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 77년간 유지된 '전 직원 순환당직제'를 폐지하고 전담 인력 중심 당직·재난 대응 체계로 전환한다.

시는 오는 9월 1일부터 본청 공무원이 순번제로 수행하던 야간·휴일 당직 근무를 전면 폐지하고 재난상황실 전담 인력을 확대 배치하는 방식으로 체계를 개편한다고 24일 밝혔다.

이번 단행은 1948년 정부 수립 이래 77년간 유지돼 온 공직사회의 관행을 깨부수고 행정의 전문성과 효율성을 극대화하기 위한 시의 행정 혁신의 일환이다.

부산시가 오는 9월 1일부터 본청 공무원이 순번제로 수행하던 야간·휴일 당직 근무를 전면 폐지하고 재난상황실 전담 인력을 확대 배치하는 방식으로 체계를 개편한다. 사진은 부산시청 전경[사진=뉴스핌DB] 2025.04.28

기존 순환당직은 장시간 대기와 야간 근무로 인한 피로가 누적돼 다음날 대체휴무에 따른 업무 공백 문제가 반복 제기돼 왔다.

시는 단순 대기성 당직을 없애 공무원이 정책 기획과 대민 서비스에 집중하도록 업무 환경을 재편했다.

개편안의 핵심은 재난 대응의 상시화다. 재난상황실에 전담 인력을 증원해 당직과 재난 업무의 연속성을 확보하고 스마트 관제 시스템과 연계해 야간·휴일 긴급 상황 발생 시 초동 대응 속도를 높인다.

인공지능(AI) 기반 당직 시스템도 도입한다. 단순·반복 민원과 타 기관 안내성 문의를 24시간 자동 처리해 재난상황실은 재해·사고 모니터링에 집중하도록 했다.

시는 이번 조치로 대체휴무에 따른 행정 공백을 줄이고 민원 처리 속도와 서비스 수준을 개선하고 불필요한 예산을 절감해 조직 운영 효율을 높일 수 있을 것으로 보고 있다.

전재수 시장은 "77년 동안 익숙하게 여겨온 관행이라 할지라도 시민의 삶에 실질적인 도움이 되지 않고 행정 효율을 떨어뜨린다면 과감하게 바꿔야 한다"며 "공무원이 형식적인 당직 소모전에서 벗어나 시민을 위한 본연의 업무와 혁신 행정에 몰입할 수 있도록 일하는 조직 문화를 만들어 가겠다"고 전했다.

ndh4000@newspim.com