창원시, 2026년 최고경영인·노동자 시상…산업 발전 기여 인물 발굴

AI 핵심 요약beta
- 창원시가 23일 박수현 회장과 김창곤 부총괄을 시상했다.
- 박 회장은 미래차 부품과 수출 확대 공로를 인정받았다.
- 김 부총괄은 설비 안정화와 노사협력 기여로 선정됐다.
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[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 창원시가 지역 산업 발전에 기여한 기업인과 노동자를 시상하고 격려했다.
시는 23일 '2026년 상반기 최고경영인·최고노동자 상' 시상식을 열고 ㈜알멕 박수현 회장과 세아창원특수강 김창곤 부총괄을 각각 수상자로 선정했다고 밝혔다.
최고경영인 상을 받은 박수현 회장은 알루미늄 소재·부품 기술 혁신과 미래차 부품 산업 육성에 기여한 점이 반영됐다. 수출 확대와 글로벌 시장 진출, 본사 중심 투자 확대를 통해 지역 제조업 경쟁력 강화와 고용 창출에 기여했다는 평가를 받았다.
최고노동자 상 수상자인 김창곤 부총괄은 특수제강 분야에서 8t VIM 설비 시운전과 안정화를 이끌며 품질 개선과 공정 효율화에 기여했다. 노조 총무 실장으로서 노사 협력 프로그램 운영과 조직문화 개선, 복지 증진에도 참여했다.
시는 해당 시상을 통해 기업과 노동이 함께 성장하는 산업 기반을 강화하고.지역 경제 기여 인물을 발굴·격려하고 있다.
강기윤 시장은 "창원의 산업 경쟁력은 기업인·노동자의 혁신과 헌신이 함께 만들어 낸 소중한 결실"이라며 "앞으로도 기업하기 좋은 환경을 조성하겠다"고 말했다.
창원시는 매년 상·하반기 최고경영인과 최고노동자를 선정하고 있으며 격년으로 '올해의 최고경영인·노동자'를 별도로 선정해 공적을 기록·전시하고 있다.
news2349@newspim.com