식약처, '먹는 위고비' 등 다이어트 식품 부당광고 26개소 적발

제품 60만개 판매…115억원 상당

매입 단가보다 27.5배 올려 판매

식약처 "위반 행위 엄정 조치할 것"

[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 다이어트나 비만치료제 효능이 있는 것처럼 꾸며 식품을 광고한 업체 26곳이 적발됐다.

식품의약품안전처는 23일 온라인에서 다이어트 효과를 표방해 판매하는 식품을 집중점검한 결과 '식품 등의 표시·광고에 관한 법률'을 위반한 업체 26개소를 적발해 지방정부에 행정처분을 요청하고 고발 조치했다고 밝혔다.

주요 부당광고 사진 [자료=식품의약품안전처]

이번 점검은 최근 다이어트 방법으로 유행하는 '올레샷'과 '천연위고비·마운자로 레시피'를 표방한 올리브유 식품을 비롯해 '먹는 위고비' 등 비만치료제를 연상시키는 표현을 사용하거나 유명 연예인·약사 인공지능(AI) 생성 이미지를 활용한 누리소통망(SNS) 숏폼으로 소비자를 현혹하는 부당광고를 중심으로 실시됐다.

점검 결과 26개 업체는 질병 예방·치료, 의약품 또는 건강기능식품 오인·혼동, 거짓·과장, 소비자 기만 등 광고를 통해 제품 약 60만개를 판매했다. 판매금액은 약 115억원에 달하는 것으로 확인됐다.

최근 SNS에서 유행하는 '올레샷(OleShot)' 관련 제품의 부당광고도 다수 적발됐다. 해당 업체들은 올리브유 또는 올리브유와 레몬즙을 혼합한 제품을 판매하면서 체중감량은 물론 '디톡스' 등의 효능·효과가 있는 것처럼 광고했다. 일부 업체는 '위고비', '마운자로' 등 비만치료제 명칭의 일부 글자를 가리거나 'GLP-1' 등의 표현을 사용해 일반식품을 의약품처럼 인식하도록 광고했다.

이들은 유명 연예인이나 약사가 제품을 추천하는 형식의 영상, 인공지능(AI)으로 생성한 가상 인물과 지방·혈관 등 신체조직 이미지를 활용해 '식욕억제', '지방흡수 차단' 등의 표현을 사용하며 의약품 수준의 효능·효과가 있거나 체중감량 효과가 과학적으로 입증된 것처럼 소비자를 오인하게 했다. SNS에 숏폼 형태로 반복 노출한 뒤 영상을 클릭하면 자사 온라인 판매페이지로 연결되도록 해 제품 구매를 유도한 것으로 확인됐다.

특히 숏폼에는 '단기간 급속 감량', '지방이 배출된다' 등 위반 정도가 높은 표현을 사용하면서도 연결된 자사 온라인몰에서는 해당 표현을 삭제하거나 광고 수위를 낮춰 단속을 회피한 사례도 확인했다. 온라인 판매페이지에 대해서는 식약처가 지속적으로 점검하고 있는 반면 SNS 숏폼 광고는 짧은 기간 반복적으로 노출된 후 삭제되거나 실제 광고주를 확인하기 어려운 특성을 악용한 것으로 분석된다.

이번 점검에서는 위반 제품의 판매가격이 매입단가 대비 최소 약 1.8배에서 최대 약 27.5배에 달하는 사례도 확인됐다. 실제 매입단가가 약 2000원인 제품을 6만원에 판매한 사례도 있었다.

식약처는 "SNS 숏폼 광고와 인공지능(AI) 생성 콘텐츠 등 새로운 광고 수법에 대한 점검을 강화할 것"이라며 "위반 행위에 대해서는 엄정히 조치해 소비자 피해를 예방하고 건전한 식품 유통 질서를 확립하는 데 최선을 다하겠다"고 강조했다.

sdk1991@newspim.com