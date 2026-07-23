TS, GTX-A 전 구간 개통 앞두고 삼성역 안전성 살핀다

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서울~수서 13.7㎞ 전 구간 개통 추진

영업시운전서 열차 운행 검토

배수설비·터널 대피로 보완

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 한국교통안전공단(TS)이 수도권광역급행철도(GTX)-A 서울~수서 구간의 전 구간 개통을 앞두고 삼성역과 본선 시설물 안전점검에 나섰다.

한국교통안전공단(TS)은 23일 수도권광역급행철도(GTX)-A 노선 서울~수서(삼성역 무정차 통과) 사업의 안전 확보를 위해 철도 시설과 건설 공정 과정 전반을 꼼꼼히 살펴보는 현장점검을 실시했다. 정용식 TS 이사장(사진 오른쪽에서 두번째)이 관계자들과 함께 현장점검을 실시하고 있는 모습. [사진=TS]

23일 TS는 GTX-A 노선 서울~수서 구간의 안전 확보를 위해 철도시설과 건설공정 전반에 대한 현장 안전점검을 실시했다고 밝혔다.

GTX-A 서울~수서 건설사업은 기존 운정중앙역~서울역 구간과 수서역~동탄역 구간을 연결하는 총연장 13.7㎞ 노선이다. 중간역인 삼성역에는 정차하지 않고 통과하는 방식으로 GTX-A 전 구간 개통을 추진한다.

사업 주체는 구간별로 나뉜다. 국가철도공단이 삼성~수서 구간을 맡고 에스지레일이 서울~삼성 구간, 서울시가 삼성역 사업을 시행한다.

이날 점검에는 TS와 국가철도공단, 에스지레일, 서울시, 감리단, 시공사 등 관계기관이 참여했다. 점검단은 삼성역과 본선 구간을 찾아 안전설비를 비롯한 주요 철도시설물을 점검했다.

TS는 철도종합시험운행 검토 과정에서 삼성역 구간의 집수·배수설비 보완과 본선 터널 대피로 확보, 전선관로 방호조치 시행 등 개선사항을 도출했다.

향후에는 실제 영업 상황을 가정해 열차 운행의 적정성과 영업 준비 상태를 확인한다. 운행 과정에서 이례 상황이 발생할 경우 적용할 대응방안도 함께 검토할 예정이다.

철도종합시험운행은 철도노선을 새로 건설하거나 기존 노선을 개량해 운영할 때 정상 운행 전 안전 위해요인을 찾아 조치하는 제도다.

철도시설이 관련 기준에 적합한지 확인하는 '철도시설의 기술기준'과 철도시설·열차운행체계의 안전성을 살피는 '시설물검증시험', 정상 운행 준비의 적절성을 검토하는 '영업시운전'으로 구분된다.

정용식 TS 이사장은 "GTX-A 서울~수서 건설사업 추진 과정에서 삼성역 구조물 안전성 확인을 포함한 철도종합시험운행 결과 검토를 철저히 시행하겠다"며 "국민이 안심하고 이용할 수 있는 철도 환경을 만드는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.

[AI 그래픽 생성=정영희 기자]

Q. GTX-A 서울~수서 구간은 어떤 노선을 연결하나요?

A. 기존 GTX-A 운정중앙역~서울역 구간과 수서역~동탄역 구간을 잇는 총연장 13.7㎞ 노선입니다. 삼성역에는 정차하지 않고 통과하는 방식으로 전 구간 개통을 추진합니다.

Q. GTX-A 서울~수서 구간의 사업은 어떤 기관들이 맡고 있나요?

A. 국가철도공단이 삼성~수서 구간을 담당하고 에스지레일이 서울~삼성 구간을 맡습니다. 삼성역 사업은 서울시가 시행합니다.

Q. 이번 현장 안전점검에는 어떤 기관들이 참여했나요?

A. 한국교통안전공단과 국가철도공단, 에스지레일, 서울시, 감리단, 시공사 등이 참여했습니다. 점검단은 삼성역과 본선 구간의 안전설비를 비롯한 주요 철도시설물을 살폈습니다.

Q. 안전점검 과정에서 어떤 개선사항이 확인됐나요?

A. 삼성역 구간의 집수·배수설비 보완과 본선 터널 대피로 확보, 전선관로 방호조치 시행 등의 개선사항이 도출됐습니다.

Q. 철도종합시험운행은 어떤 절차로 진행되나요?

A. 철도시설이 관련 기준에 적합한지 확인하는 '철도시설의 기술기준'과 철도시설·열차운행체계의 안전성을 살피는 '시설물검증시험', 정상 운행 준비 상태를 검토하는 '영업시운전'으로 구분됩니다. 향후 실제 영업 상황을 가정해 열차 운행의 적정성과 이례 상황 대응방안도 점검할 예정입니다.

chulsoofriend@newspim.com