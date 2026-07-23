병무청, 베트남 한·베가정 자녀 병역체험 프로그램 실시

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병무청·제37보병사단 참가자 20여 명 병역판정검사 체험

경북도·봉화군·경북연구원 한국문화 연계 재외국민 '병역이음' 추진

김용무 차장, 베트남 시범사업 계기 정책지원 확대 계획

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 베트남 거주 한·베가정 자녀 20여 명이 23일 대전·충남지방병무청과 제37보병사단에서 병무청 주관 병역체험 프로그램에 참여해 병역판정검사와 병역·진로 연계 교육을 받았다.

병무청은 23일 베트남에 거주하는 한·베가정 자녀와 인솔자 등 20여 명을 대상으로 대전·충남지방병무청과 충북 증평 제37보병사단에서 병역체험 프로그램을 실시했다. 이번 프로그램은 경상북도·봉화군·경북연구원·유엔인권정책센터가 12일부터 31일까지 공동 추진 중인 '베트남 한·베가정 자녀 초청 한국문화 체험행사' 기간에 병무청이 병역체험을 주관하는 형태로 진행됐다.

참가자 대부분이 한국어 사용에 어려움을 겪는 점을 고려해 전 일정에 통역사를 배치하고, 병역의무대상자와 일반참가자를 구분해 병역제도·병역이행 절차를 쉽게 이해할 수 있도록 맞춤형 프로그램으로 운영했다.

23일 대전충남지방병무청에서 베트남에 거주하는 한·베 가정 자녀가 병역체험 프로그램에 참여해 병역판정검사를 받고 있다. [사진=병무청 제공] 2026.07.23 gomsi@newspim.com

이 가운데 올해 병역판정검사 대상인 2007년생 참가자 3명은 대전·충남지방병무청에서 실제 병역판정검사를 받으며 병역이행의 첫 관문을 직접 체험했다. 일반참가자들은 병역진로설계지원센터를 방문해 직업선호도검사와 진로상담을 받은 뒤 군 특기 소개와 군 장비 체험 등 병역과 진로를 연계한 프로그램에 참여했다.

김용무 병무청 차장은 이날 병역판정검사를 마친 참가자들을 격려하고 검사 소감과 향후 병역이행 계획을 들었다.

한 참가자는 "베트남에서 자라 병역제도가 어렵고 낯설게 느껴졌는데 직접 검사를 받아보니 절차를 이해할 수 있었고 막연했던 병역의무에 대한 부담감도 덜었다"라고 말했다. 또 다른 참가자는 "한국에서 병역판정검사를 직접 경험하면서 대한민국 국민으로서의 책임감을 느끼게 되었고 앞으로 군 복무도 잘 할 수 있도록 한국어 공부도 열심히 하겠다"고 소감을 밝혔다.

이번 행사는 병무청이 올해 역점사업으로 추진 중인 '재외국민 병역이음 프로젝트'의 일환으로, 해외 거주 병역의무자가 대한민국 병역제도를 올바르게 이해하고 자발적으로 병역을 이행할 수 있도록 지원하기 위해 마련됐다.

오후 일정으로는 참가자 전원이 정부대전청사 내 병무기록전시관을 견학해 대한민국 병역제도의 역사와 발전 과정을 살펴본 뒤 제37보병사단을 방문해 군부대 시설 등을 둘러보는 프로그램이 이어졌다.

베트남 거주 한·베가정 자녀 3명이 23일 대전·충남지방병무청에서 병역판정검사를 마친 뒤 김용무 병무청 차장(맨오른쪽) 등 병무청 관계자와 함께 병역이행 첫걸음을 응원하는 피켓을 들고 기념촬영하고 있다.[사진=병무청 제공] 2026.07.23 gomsi@newspim.com

김용무 병무청 차장은 "올해 베트남을 대상으로 시범 추진 중인 '재외국민 병역이음 프로젝트'를 통해 재외국민이 병역이행 과정에서 어려움을 겪지 않도록 관계기관과 협력체계를 구축하여 다양한 정책지원사업을 확대해 나갈 계획이다"라고 밝혔다.

병무청은 이번 베트남 한·베가정 자녀 대상 병역체험을 계기로 재외국민 병역제도 안내와 현지 맞춤형 지원을 넓혀 간다는 방침이다.

gomsi@newspim.com