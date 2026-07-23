세종교육청, NH농협은행과 초·중·고 학교운동부 지원

AI 핵심 요약beta
- 세종시교육청이 23일 NH농협은행과 장학금 전달식을 열고 학교운동부를 지원했다
- 장학금 6000만 원은 초중고 학교운동부 훈련과 학생선수 지원에 쓰일 예정이다
- 시교육청과 NH농협은행은 미래 체육 인재 육성을 위해 학교운동부 및 사회공헌 활동을 지속 확대할 계획이다
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[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시교육청이 NH농협은행과 함께 학교체육 미래인재 육성을 위해 학교운동부를 지원한다.
23일 시교육청에 따르면 이날 교육감실에서 NH농협은행 세종시교육청지점과 '2026년 학교체육 발전 장학금 전달식'을 열고 학교운동부 지원을 위한 장학금 6000만 원을 전달받았다.
전달된 장학금은 지역 내 초·중·고 학교운동부의 훈련 활동과 학생선수 지원을 위해 활용될 예정이다.
이번 장학금은 NH농협은행의 교육 기여사업의 일환으로 마련됐다. 이는 학생선수들이 보다 안정적인 환경에서 훈련하고 자신의 꿈을 키워갈 수 있도록 지원하기 위한 것이다.
시교육청은 앞으로도 학생선수들이 학업과 운동을 조화롭게 이어가며 자신의 잠재력을 마음껏 펼칠 수 있도록 학교운동부 지원을 지속적으로 확대해 나갈 계획이다.
강미애 교육감은 "학생 한 사람 한 사람의 꿈과 가능성을 키우는 것은 교육의 중요한 역할"이라며 "NH농협은행의 따뜻한 나눔이 학생선수들의 빛나는 오늘과 설레는 내일에 큰 힘이 될 것으로 기대한다"고 말했다.
박상필 본부장은 "학생선수들이 자신의 꿈을 마음껏 펼칠 수 있도록 앞으로도 지원하겠다"며 "지역사회와 함께 학교운동부 발전과 미래 체육 인재 육성을 위한 사회공헌 활동을 지속적으로 이어가겠다"고 말했다.
vincent977@newsplm.com