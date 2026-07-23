박재범 부산 남구청장, 재정 비상사태 선언…5대 재정 안정화 대책 추진

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"1600억 추가 예산 필요…공약 재검토"

"세출 구조조정 및 외부 재원 확보 총력"

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산 남구가 재정 악화를 이유로 비상사태를 선언하고 강도 높은 재정 안정화 대책을 내놓았다.

박재범 부산 남구청장은 23일 부산시의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "현재 남구는 매우 무겁고 중대한 재정적 위기에 직면해 있다"고 밝혔다.

남구청에 따르면 2027년 예산은 약 462억 원의 재원 부족이 발생할 것으로 예상되며 사업예산의 가용 재원인 순세계잉여금은 2022년 1004억 원에서 올해 288억 원으로 4년 만에 71% 줄었다.

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 박재범 부산 남구청장이 23일 오후 2시 부산시의회 3층 브리핑룸에서 기자회견을 열어 '재정 비상사태'를 선언하고 '5대 재정 안정화 대책'을 발표하고 있다. 2026.07.23

박 구청장은 "재정난이 단기간에 해소되기 어려운 수준"이라고 진단하며 "현재 추진 중인 22건의 주요 투자사업(총사업비 3200억 원) 가운데 남구가 부담해야 할 예산만 약 1600억 원에 달하며 향후 4년간 매년 약 200억 원의 추가 구비가 필요한 상황"이라고 설명했다.

위기 극복을 위해 '재정 안정화 5대 대책'을 내놓았다. 주요 내용으로 ▲고강도 세출 구조조정 단행▲예산 편성의 우선순위 재편▲구청장 공약사항의 원점 재검토 및 재조정▲'원팀' 기조를 통한 외부 재원 확보 총력▲재정 건전성 마지노선 사수 및 관리를 강화한다.

박 구청장은 "세입·세출의 균형과 재정 안정성이라는 기본적인 예산 편성 원칙이 지켜지지 않았다"며 "2025년 재무회계 결산 결과 102억 원의 적자가 발생했다"고 전 구청장을 겨냥했다.

이어 "재정 정상화까지는 상당한 시간이 소요될 것이며 무엇보다 구민들의 깊은 이해와 협조가 절실하다"라며 "어려움을 넘어서 구민과 구정을 위해 함께 고민해야 할 시점에 서 있다"고 토로했다.

박 구청장은 "구청장으로서 지금의 어려움에 당당히 맞서 반드시 재정 정상화를 이뤄 내겠다"고 강조했다.

ndh4000@newspim.com