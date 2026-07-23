코스닥, 5거래일 만에 매수 사이드카 발동

AI 핵심 요약beta
- 한국거래소가 23일 오후 코스닥시장에 매수 사이드카를 발동했다.
- 매수 사이드카는 코스닥150 선물·현물지수가 각각 6%·3% 이상 상승이 1분간 지속될 때 발동된다.
- 코스닥은 4% 넘게 오르며 외국인·기관 매수가 지수와 시총 상위 종목 강세를 이끌었다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
알테오젠·에코프로비엠·레인보우로보틱스 등 시총 상위株 강세
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 23일 코스닥시장이 장중 4% 넘게 오르면서 프로그램 매수호가의 효력을 일시 정지하는 매수 사이드카가 발동됐다. 코스닥시장에서 매수 사이드카가 발동한 것은 지난 15일 이후 5거래일 만이다.
한국거래소는 이날 오후 2시 27분 10초 코스닥시장에 매수 사이드카를 발동했다고 공시했다. 발동 당시 코스닥150지수 선물가격은 전 거래일 종가보다 79.50포인트(6.29%) 오른 1341.50포인트를 기록했고, 코스닥150 현물지수는 66.78포인트(5.27%) 상승한 1333.63을 나타냈다.
매수 사이드카는 코스닥150 선물(최근월물)이 전 거래일 대비 6% 이상 상승하고, 코스닥150 현물지수가 3% 이상 오른 상태가 1분간 지속될 경우 발동된다. 발동 시점부터 5분간 프로그램매매 매수호가의 효력이 정지되며 이후 자동 해제된다.
한국거래소에 따르면 이날 오후 2시 34분 기준 코스닥지수는 전 거래일보다 34.26포인트(4.56%) 오른 785.35에 거래되고 있다. 개인이 2조6306억원을 순매도하는 가운데 외국인과 기관은 각각 2조4540억원, 2409억원을 순매수하며 지수 상승을 이끌고 있다.
시가총액 상위 종목도 대부분 강세를 보이고 있다. 알테오젠(13.25%), 에코프로비엠(8.84%), 에코프로(8.17%), 레인보우로보틱스(6.58%), 리노공업(2.09%), 에이비엘바이오(7.35%), 이오테크닉스(6.48%), 주성엔지니어링(0.31%), 원익IPS(1.97%) 등이 상승세를 나타내고 있다.
rkgml925@newspim.com