'공감세포' 김명수·강민아, 이별 기류 포착…"함께 하는 건 형벌"

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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 드라마 '공감세포' 속 김명수와 강민아 사이의 이상 기류가 포착됐다.

23일 라이프타임 토일드라마 '공감세포' 측은 행복했던 순간을 뒤로하고 슬픔에 잠긴 김명수(차은환 역)와 강민아(유지안 역)의 스틸을 공개했다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 드라마 '공감세포' 7회 스틸컷. [사진=라이프타임 '공감세포' 제공] 2026.07.23 alice09@newspim.com

앞서 차은환은 유지안의 종신 계약 제안을 거절하며 자신의 감정에 의존하지 말라고 선을 그었다. 차은환의 가족과 얽힌 과거의 비밀에 점차 다가서는 유지안이 진상을 파악하고 받게 될 충격을 우려했기 때문이다.

이후에도 차은환은 사랑하기 때문에 헤어지는 대본 속 상황을 이해하기 힘들어하는 유지안에게 "어차피 이뤄질 수 없는데 함께 하는 건 오히려 서로에게 형벌"이라고 에둘러 말했다. 그런 그를 보고 눈물짓는 유지안의 모습이 엔딩을 장식하며 두 사람의 앞날에 대한 궁금증을 증폭시켰다.

이에 오는 25일 방송되는 7회에서는 차은환은 유지안이 과거 사건에 대한 진실을 알기 전에 그녀를 떠나기로 결심한다.

과거 사고에 대한 죄책감이 더욱 커진 그는 유지안에게 더 이상 다가설 수 없다고 판단, 애절하게 매달리는 그녀를 매정하게 뿌리친다.

감정 전이로 인해 차은환의 속내를 모두 들을 수 있는 유지안은 차마 그를 붙잡지 못하고 눈물을 글썽인다는데. 밀어낼수록 더욱 짙어지는 이 애절한 사랑이 과연 어떤 결말을 맞을지 본방송이 기다려진다.

토일드라마 '공감세포'는 오는 25일 밤 10시50분에 방송되며, U+tv모바일(U+tv), 디즈니+에서는 26일 0시 공개된다.

alice09@newspim.com