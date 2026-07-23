[MLS] 손흥민, '버블헤드 데이'에 1골 1도움+자책골 유도 '원맨쇼'

손흥민, 2경기 연속 득점 이어 리그 10호 도움까지

LAFC, 솔트레이크에 3-1...서부 콘퍼런스 3위 달려

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 미국 메이저리그사커(MLS)로 복귀한 손흥민(LAFC)이 자신의 모습이 담긴 인형을 팬들에게 나눠주는 '바블헤드 데이'에 펄펄 날았다. 이날 LAFC가 득점한 3골에 모두 관여하는 무력시위로 팀의 완승을 이끌었다.

손흥민은 23일(한국시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 BMO 스타디움에서 열린 레알 솔트레이크와의 2026 MLS 17라운드 홈 경기에 최전방 공격수로 선발 출전했다. 72분을 소화하며 1골 1도움에 자책골 유도까지 더해 팀의 3-1 대승을 견인했다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 손흥민이 23일(한국시간) 레알 솔트레이크와의 메이저리그사커(MLS) 홈 경기에서 선제골을 넣고 동료들과 기뻐하고 있다. [사진=LAFC SNS] 2026.07.23 psoq1337@newspim.com

초반 흐름은 솔트레이크가 쥐었다. 전반 6분 모르강 길라보기의 날카로운 중거리 슈팅을 위고 요리스 골키퍼가 육탄 방어로 막아내며 위기를 넘겼다.

실점 위기를 넘긴 LAFC에는 손흥민이 있었다. 전반 11분 역습 상황에서 제이컵 샤펠버그의 패스를 받은 손흥민은 정면으로 치고 올라갔다. 페널티아크 부근에서 상대를 속이는 스텝오버 동작 후 정교한 왼발 슈팅으로 골대 왼쪽 하단 구석을 정확히 찔렀다. 지난 18일 LA 갤럭시전(3-0 승)에 이은 2경기 연속골이자 리그 2호 골이었다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 손흥민이 23일(한국시간) 레알 솔트레이크와의 메이저리그사커(MLS) 홈 경기에서 선제골을 넣고 기뻐하고 있다. [사진=LAFC SNS]2026.07.23 psoq1337@newspim.com

손흥민은 전반 40분 정교한 패스로 역습의 기점을 마련했다. 마티외 슈아니에르를 거쳐 승강구를 파고든 드니 부앙가가 오른발 슈팅으로 추가 골을 터뜨렸다. MLS 규정상 기점 패스가 공식 도움으로 인정되면서 손흥민은 시즌 10호 도움을 기록, 부문 단독 선두로 뛰어올랐다.

후반에도 손흥민의 원맨쇼는 이어졌다. 후반 4분 박스 안 정교한 슈팅과 후반 11분 오른발 슈팅으로 연속해서 상대 골문을 위협했다. 후반 23분엔 쐐기골이 된 자책골을 유도했다. 손흥민은 오른쪽 측면을 허문 뒤 반대편 침투하는 부앙가를 향해 찬 크로스가 상대 수비수 디안드레 예들린의 몸에 맞고 꺾여 자책골로 연결됐다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 손흥민이 23일(한국시간) 레알 솔트레이크와의 메이저리그사커(MLS) 홈 경기에서 선제골을 넣고 '찰칵 세리머니'를 하고 있다. [사진=LAFC SNS] 2026.07.23 psoq1337@newspim.com

손흥민은 후반 27분 홈팬들의 기립박수를 받으며 제레미 에보비시와 교체돼 그라운드를 나왔다. LAFC는 후반 41분 루카스 엥겔에게 만회 골을 허용했으나 리드를 끝까지 지켜내며 3-1 승리를 확정 지었다. 3연승을 달린 LAFC는 승점 30점(9승 3무 5패)을 기록하며 서부 콘퍼런스 3위 자리를 굳건히 지켰다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 로스앤젤레스 BMO 스타디움을 찾은 손흥민팬이 23일(한국시간) 레알 솔트레이크와의 메이저리그사커(MLS) 홈 경기에 앞서 손흥민의 '버블헤드 인형'을 받고 기뻐하고 있다. [사진=LAFC SNS] 2026.07.23 psoq1337@newspim.com

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