[MLS] 손흥민 "부앙가에 PK 양보 아니야...편히 찰 상황 만든 것"

LAFC 감독 "간절히 바랐던 손흥민 골...팀도 나도 정말 기뻐"
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 대한민국 축구 대표팀의 주장 손흥민(LAFC)이 2026 북중미 월드컵 조별리그 탈락의 아쉬움을 완벽하게 털어냈다.
손흥민은 18일(한국시간) 미국 캘리포니아주 카슨의 디그니티 헬스 스포츠 파크에서 열린 LA 갤럭시와의 2026 MLS 정규시즌 원정 경기에서 마수걸이 골을 터뜨렸다. 팀이 2-0으로 앞선 후반 12분 마크 델가도의 도움을 받아 오른발 슈팅으로 골망을 흔들었다. LAFC는 손흥민의 쐐기 골에 힘입어 'LA 더비'에서 3-0 완승을 거두고 서부 콘퍼런스 3위로 도약했다. 그간 도움 9개만 기록했던 손흥민은 소속팀 복귀전이자 '엘 트라피코'로 불리는 최고의 라이벌전에서 정규리그 1호 골을 신고하며 활짝 웃었다.
월드컵 탈락 이후 정신적 피로감을 호소했던 손흥민은 이번 골로 완전히 회복했음을 알렸다. 경기 후 손흥민은 "많은 분이 기대하신 것보다 리그 첫 골이 좀 늦었지만 걱정은 하지 않았다"고 덤덤하게 말했다. 이어 "월드컵 이후 한국에서 잘 쉬고 생일도 보내며 정신적으로 회복했다"면서 "국가를 대표해 아쉬운 결과를 얻었을 때는 힘들지만 내가 하는 일을 정말 사랑하기에 경기장에서 느끼는 좋은 감정으로 피로를 잊는다"고 덧붙였다.
이날 손흥민은 경기력뿐만 아니라 베테랑다운 품격도 보여줬다. 전반 막판 동료 드니 부앙가가 얻어낸 페널티킥 상황에서 손흥민은 직접 공을 들고 서 있었다. 부앙가에게 기회를 양보하기 전 상대 선수들의 방해와 심리전을 대신 차단해 주기 위한 영리한 행동이었다.
손흥민은 "상대 선수들이 다가와 멘털을 흔들려고 하기에 부앙가가 편안하게 찰 수 있도록 도왔다"고 당시 상황을 설명했다. 경기 도중 LA 갤럭시의 독일 출신 스타 마르코 로이스와 대화를 나누기도 한 그는 "오래전부터 그의 팬이었고 기술적으로 뛰어난 선수와 함께 뛰어 즐겁다"며 라이벌에 대한 예우도 잊지 않았다.
마크 도스 산토스 LAFC 감독은 "감정 소모가 컸던 월드컵을 마치고 바로 합류해 준 손흥민 같은 선수가 마땅한 보상을 받게 돼 팀 전체가 기뻐하고 있다"면서 "손흥민도, 나도 그의 골을 간절히 바랐기에 손흥민이 골을 넣어 정말 기쁘고 완벽한 밤"이라고 덧붙였다.
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