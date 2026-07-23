[MLS] 손흥민, 자신의 '버블헤드 데이'에 2경기 연속골 폭발

AI 핵심 요약beta
- 손흥민이 23일 레알 솔트레이크전에서 선제골을 넣으며 버블헤드 데이를 자축했다.
- 손흥민은 과감한 돌파 후 왼발 슈팅으로 2경기 연속골을 기록하며 '솔트레이크 킬러' 면모를 재확인했다.
- LAFC는 손흥민과 부앙가의 연속 득점으로 전반을 2-0으로 앞선 채 후반을 진행했다.
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 손흥민(LAFC)이 2경기 연속골을 터뜨리며 자신의 모습이 담긴 인형을 팬들에게 나눠주는 '버블헤드 데이'를 자축했다.
손흥민은 23일(한국시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 BMO 스타디움에서 열린 레알 솔트레이크와의 2026 미국 메이저리그사커(MLS) 홈 경기에 최전방 공격수로 선발 출전해 전반 11분 선제 골을 터뜨렸다.
후방에서 길에 넘어온 공을 제이컵 샤펠버그가 상대 선수와 경합하며 연결해주자 손흥민이 페널티아크 앞까지 과감하게 돌파한 뒤 강력한 왼발 슈팅으로 골대 왼쪽 하단 구석을 뚫었다. 상대 수비가 뒤로 물러서며 주춤거린 틈을 놓치지 않은 정교한 슈팅 능력이 빛낫다.
지난 18일 LA 갤럭시와의 'LA 더비'(3-0 승)에서 올 시즌 리그 마수걸이 득점을 신고했던 손흥민은 곧바로 2호 골까지 적립하며 완연한 상승세를 탔다. 올 시즌 개막 후 13경기 동안 9개의 도움을 기록하고도 유독 득점이 터지지 않아 애를 먹었다. 지난해 MLS 데뷔 이후 솔트레이크를 상대로 2경기 4골 2도움을 기록하며 천적 면모를 보였던 손흥민은 이날도 골망을 흔들며 '솔트레이크 킬러'임을 다시 입증했다.
LAFC는 전반 40분 부앙가의 골로 더 달아났다. 상대 박스로 침투하는 부앙가에게 찔러줬고 부앙가는 수비수 한 명을 따돌리고 강력한 오른발 슈팅으로 오른쪽 골대 상단 그물을 출렁였다. 손흥민은 이 전개 과정에서 기점 역할을 했는데 MLS 규정에 따라 도움으로 인정됐다. LAFC는 '흥뷰듀오'의 선제골과 추가골에 힘입어 전반을 2-0으로 마치고 후반전을 치르고 있다.
psoq1337@newspim.com