도공 수도권본부, 여름 휴가철 고속도로 휴게소 고객 감사 이벤트 개최

AI 핵심 요약beta
- 한국도로공사 수도권본부는 23일 여름휴가철 맞아 27~31일 고속도로 휴게소 6곳에서 고객 감사 이벤트를 진행한다고 밝혔다
- 행사 기간 휴게소에서 2만원 이상 구매 영수증 제시 시 쿨링타올을 선착순 증정하고 각 휴게소별 피서용품 경품 이벤트도 연다
- 수도권본부는 폭염 속 장거리 운전 시 최소 2시간마다 휴게소나 졸음쉼터에서 충분히 휴식하며 안전한 여름휴가를 보내달라고 당부했다
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2만원 이상 영수증 제시 시 쿨링타올 증정...졸음운전 예방 캠페인 병행
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 한국도로공사 수도권본부는 본격적인 여름 휴가철을 맞아 오는 27일부터 31일까지 닷새간 관내 주요 고속도로 휴게소 6곳에서 고객 감사 이벤트를 진행한다고 23일 밝혔다.
본부에 따르면 이번 행사가 열리는 곳은 매송휴게소(양방향), 화성휴게소(양방향), 평택휴게소, 안산휴게소, 시흥하늘휴게소 등이다.
도로공사는 여름 휴가길 이용객들에게 즐거운 추억을 선사하는 한편 장거리 운전으로 인한 졸음운전을 예방하고 안전한 고속도로 이용 문화를 확산하기 위해 이번 행사를 기획했다.
행사 기간 해당 휴게소에서 2만 원 이상 구매한 영수증을 안내소나 지정 장소의 직원에게 제시하면 체온을 낮추는 데 유용한 쿨링타올을 선착순으로 증정한다.
이와 별도로 각 휴게소는 7~8월 휴가 기간 자체적으로 쿨토시, 얼음생수, 물놀이용품, 모기 기피 팔찌, 부채 등 다양한 피서용품과 경품을 제공하는 이벤트도 함께 선보일 예정이다.
한국도로공사 수도권본부는 여름철 폭염 속 장거리 운전은 피로가 누적되기 쉬운 만큼 최소 2시간 운전 후에는 반드시 휴게소나 졸음쉼터에 들러 충분한 휴식을 취해줄 것을 당부했다.
도로공사 수도권본부 관계자는 "고속도로 휴게소는 단순한 쉬어가기 공간을 넘어 안전한 여행을 완료하기 위해 꼭 필요한 안식처"라며 "이번 이벤트가 이용객들에게 소소한 즐거움이 되고 휴게소에서 충분히 휴식을 취하며 안전하고 즐거운 여름휴가를 보내는 계기가 되길 희망한다"고 전했다.
1141world@newspim.com