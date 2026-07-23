광명시 창업지원센터, 스타트업 4곳 '15.9억' 공모 자금 확보 지원

AI 핵심 요약beta
- 광명시 창업지원센터가 23일 스타트업 4곳을 지원해 사업화 자금 15억9000만원을 확보했다.
- 슬레노·메디아앤메디올로지·투랭·생각실현소가 공모사업에 잇따라 선정됐다.
- 광명시는 투자유치와 실증 연계로 창업생태계 확장에 속도를 내기로 했다.
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슬레노·메디아앤메디올로지·투랭 등 정부·공공 기관 공모 연이어 선정
[광명=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 광명시 창업지원센터는 밀착 지원을 받은 관내 스타트업 4개 기업이 정부 및 공공기관 공모사업에 연이어 선정돼 총 15억 9000만 원의 사업화 자금을 확보하는 성과를 거뒀다고 23일 밝혔다.
시에 따르면 이번 성과는 우수한 아이디어와 기술력을 보유하고도 창업 3~5년 차 자금난으로 어려움을 겪는 이른바 '데스밸리(Death Valley·죽음의 계곡)'를 넘길 수 있도록 맞춤형 컨설팅을 적극 제공한 창업지원센터의 지원이 결실을 본 것으로 평가받는다.
시는 자체 창업자금 지원에 그치지 않고 기업들이 대규모 정부 공모사업에 선정될 수 있도록 사업계획서 작성, 발표 자료 제작, 스피치 코칭 등 준비 전 과정을 1:1로 밀착 조력해 왔다.
지원의 결실로 AIoT 기반 혁신 소방설비 기업인 '주식회사 슬레노'는 국토교통부 스마트도시 규제샌드박스 실증사업에 선정됐다. 창업지원센터와 광명시 일자리경제과의 연계로 현재 광명전통시장과 새마을시장에서 기술 실증을 진행 중이다.
친환경 가구·가전 제작 기업 '메디아앤메디올로지'는 창업진흥원의 '메이커스페이스 공모사업'에 선정돼 관내 기업인 '모두의교육'과 교육용 퍼즐 시제품 제작 협업에 착수했다. 외인·청각장애인 대상 한국어 교육 콘텐츠 기업 '투랭'은 중소벤처기업부 청년창업사관학교에 선발돼 후속 지원까지 확정됐으며 영유아 한글 교육 애니메이션 개발기업 '주식회사 생각실현소'는 중기부 창업중심대학 지원사업에 뽑혀 글로벌 진출 발판을 마련했다.
광명시는 창업공간 제공을 넘어 투자유치, 액셀러레이팅, 기업 간 네트워킹, 실증사업 연계 등을 유기적으로 지원해 안정적인 창업 생태계를 고도화할 방침이다. 아울러 신산업 분야 스타트업의 지역 정착을 돕는 '2026 광명시 글로컬 스타트업 챌린지' 사업도 병행해 창업생태계 확장에 속도를 내고 있다.
박승원 광명시장은 "스타트업의 성장은 단일 기업의 성과를 넘어 광명시 전체의 지역경제 경쟁력을 강화하는 핵심 동력"이라며 "창업지원센터를 거점으로 창업부터 투자유치 기업 간 협업으로 이어지는 선순환 창업 생태계를 더욱 공고히 구축하겠다"고 강조했다.
1141world@newspim.com