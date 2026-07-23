수원시 오목천동 태산아파트 옆 도로 확장공사 2개월 앞당겨 준공

AI 핵심 요약beta
- 수원특례시는 23일 권선구 오목천동 태산아파트 옆 도로 확장공사를 당초 9월에서 2개월 앞당겨 준공했다고 밝혔다
- 해당 구간은 폭이 좁고 중앙선과 보도가 없어 최근 5년간 교통사고 10건이 발생하는 등 보행·교통 안전에 취약했다
- 수원시는 도로를 왕복 2차로로 확장하고 보도와 안전휀스를 설치해 인근 아파트 주민들의 안전과 생활 편의를 크게 높였다고 밝혔다
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[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 수원특례시는 권선구 오목천동 태산아파트 옆 도로(매송고색로533번길) 확장공사를 조기 준공했다고 23일 밝혔다.
준공 예정일은 9월이었는데 2개월 앞당겼다. 해당 구간은 도로 폭이 좁고 중앙선이 없어 차량 교행이 어려웠다. 태산아파트 맞은편에는 보도가 없어 주민들의 보행 안전이 취약했다.
최근 5년간 이 구간에서는 교통사고 10건이 발생해 중상 2명, 경상 5명의 인명피해가 있었다.
수원시는 이번 공사로 태산아파트 맞은편까지 보도를 신설하고 보행자안전휀스를 설치해 주민들이 양방향으로 안전하게 이동할 수 있도록 했다. 기존 도로도 왕복 2차로로 확장해 차량 교행이 원활해지도록 교통 환경을 개선했다.
이번 도로 확장으로 태산아파트와 서희아파트를 비롯한 인근 주민들의 오랜 불편이 해소될 것으로 기대된다.
보행 안전을 확보하고 차량 통행도 한층 원활해져 주민들의 생활 편의가 크게 향상될 것으로 보인다.
수원시 관계자는 "도로확장공사 조기 준공으로 주민들이 더 안전하고 편리하게 도로를 이용할 수 있게 됐다"며 "앞으로도 시민이 체감할 수 있는 도로 인프라를 지속해서 확충해 더 안전하고 편리한 교통 환경을 만들어 가겠다"고 말했다.
ssamdory75@newspim.com