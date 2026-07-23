'신병4 : 사보타주', 웃음 기강 잡는다…티저 포스터·영상 공개

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 신병4 : 사보타주'가 더 빡세진 웃음과 공감, 케미스트리를 장착하고 돌아온다.

ENA 새 월화드라마 '신병4 : 사보타주' 측은 23일, 웃음 기강 확실히 잡고 돌아온 '신병즈'의 티저 포스터와 1차 티저 영상을 공개했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 신병 티저 영상. [사진=신병 티저 캡처] 2026.07.23 moonddo00@newspim.com

'신병'은 좋은 놈부터 나쁜 놈, 이상한 놈까지 별별 놈들이 모두 모인 그곳에 '군수저' 신병이 입대하면서 벌어지는 이야기를 그린 하이퍼 리얼리즘 밀리터리 코미디다. 유쾌한 코미디에 절묘하게 어우러진 현실 공감 에피소드가 성별과 세대를 불문하고 대중의 취향을 저격하며 전 시즌 큰 사랑을 받았다.

'신병4 : 사보타주'에서는 계급이 오르고 고민도 늘어버린 상병 박민석(김민호)이 하사로 돌아온 최일구(남태우)와 미스터리 신병, 돌풍을 일으킬 대대장의 등장으로 다시 전투태세에 돌입하는 다이내믹한 병영 라이프 후반전이 그려진다. '군텐츠'라는 새로운 장르를 개척한 민진기 감독과 코미디 대가 윤기영 작가가 다시 의기투합했고, '신병' 시즌1을 함께한 김단 작가가 가세해 드라마 팬들을 설레게 한다.

국민 시리즈의 유쾌한 귀환에 기대가 높아지는 가운데 공개된 1차 티저 영상은 코믹, 공감, 케미스트리를 4배로 장착하고 돌아온 신병즈의 반가운 컴백으로 시선을 강탈한다. 어영부영 상병이 된 박민석의 변함없는 어리바리함부터 행정반에서 포착된 성윤모(김현규)의 깜짝 행보가 벌써부터 웃음을 유발한다. 망연자실한 2중대의 모습은 다시 불어닥친 폭풍을 짐작게 한다. 뭉쳤다 하면 사고를 치는 신병즈와 사사로운 분노가 차오른 '초임 하사' 최일구의 환장할 콜라보레이션은 과연 어떤 웃음 폭탄을 몰고 올지 궁금증을 높인다.

함께 공개된 티저 포스터는 '모두가 기다린 끝판왕의 등장! 진짜 군생활이 시작된다'는 카피와 함께 한층 늠름해진 신화부대원들의 위풍당당한 자태를 담고 있다. 각양각색의 시선 속에서 개성 넘치는 캐릭터들의 매력이 뿜어져 나오는 가운데, 한껏 진지한 눈빛의 '군수저' 상병 박민석과 복잡미묘한 눈빛의 '미스터리' 신병 김현욱(이원정)의 구도가 눈길을 끈다. 신화부대에 새로 부임한 대대장 변혁진(이현균)도 빼놓을 수 없다. 지휘봉을 손에 쥔 채 어딘가를 응시하고 있는 그가 어떤 파문을 불러올지 궁금해진다. 여기에 '짬' 오른 포스를 풍기는 고참 라인부터 비장한 눈빛의 부대원들, 군기 잡는 간부진까지 다시 보니 반가운 신병즈가 첫 공개에 대한 기대감을 높인다.

'신병4 : 사보타주' 제작진은 "위로는 '선진병영'을 외치는 새 대대장, 아래로는 속내를 알 수 없는 신병이 들어오며 한층 예측 불가한 군생활이 펼쳐질 것"이라며 "고참이 된 박민석을 비롯한 '신병즈'가 익숙해진 군대에서 또 어떤 좌충우돌 '군생활 후반전'을 써 내려갈지, 더 커진 웃음과 공감, 케미스트리를 기대해 달라"고 전했다.

한편, ENA 새 월화드라마 '신병4 : 사보타주'는 오는 8월 24일 밤 10시 ENA에서 첫 방송되며, KT 지니TV와 티빙에서도 감상할 수 있다.

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