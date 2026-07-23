용인시 수지구, 풍덕초 인근 학생 승하차구역 설치

AI 핵심 요약beta
- 용인특례시 수지구가 23일 풍덕초 인근에 학생 승하차구역을 조성했다
- 학부모 차량 승하차 공간 부족으로 통학로 혼잡과 안전사고 우려가 커 승하차구역 설치를 추진했다
- 수지구는 2600만 원을 들여 6월 18일~7월 16일 길이 22m·폭 3m 규모 승하차구역 공사를 완료했다
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[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 용인특례시 수지구가 풍덕초등학교 인근에 학생 승하차구역을 조성해 통학로 안전을 강화했다.
용인시 수지구는 풍덕초등학교 인근인 풍덕천동 747번지 일원에 학생 승하차구역을 설치했다고 23일 밝혔다.
이 구간은 등·하교 시간대 학부모 차량의 승하차 공간이 부족해 도로변에서 승하차가 이뤄지면서 교통 혼잡과 안전사고 발생 우려가 꾸준히 제기돼 온 곳이다.
이상일 시장은 지난 4월 1일 풍덕초등학교를 직접 찾아 현장을 점검하고 학부모들로부터 학생 승하차 공간 부족 등 통학 관련 교통 불편 사항을 청취했다.
수지구는 당시 건의 내용을 반영해 학생들의 안전한 통학 환경을 조성하기 위해 승하차구역 설치를 추진, 풍덕천동 747번지 일원에 승하차 전용 공간을 마련했다.
구는 학생들의 안전한 등·하교 여건을 확보하고 차량 흐름을 원활히 하기 위해 총 2600만 원을 투입, 지난 6월 18일부터 7월 16일까지 길이 22m, 폭 3m 규모의 승하차구역 설치 공사를 진행했다.
수지구 관계자는 "학생들의 안전한 등·하교 환경을 만들기 위해 현장 여건과 이용 실태를 면밀히 검토해 승하차구역을 설치했다"며 "앞으로도 어린이 보행 안전을 최우선으로 두고 도로 환경을 지속적으로 점검·개선해 나가겠다"고 말했다.
seraro@newspim.com