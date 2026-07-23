남주혁, 속물 변호사 된다…디즈니+ '코드' 2027년 공개 확정

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 디즈니+가 유수민 감독의 신작 오리지널 시리즈 '코드'의 공개를 확정하고 남주혁, 이이담, 김의성, 박훈 등 캐스팅 라인업을 공개했다.

'약한영웅 Class 1, 2'를 통해 전 세계적으로 폭발적인 반응을 이끌어내며 가장 주목받는 크리에이터로 손꼽히는 유수민 감독이 디즈니+의 오리지널 시리즈 '코드'로 돌아온다. '코드'는 불법과 편법을 오가는 속물 변호사가 소원을 이뤄주는 앱 '코드'에 초대되면서 펼쳐지는 미스터리 범죄 스릴러다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 남주혁, 이이담. [사진=각 소속사] 2026.07.23 moonddo00@newspim.com

캐스팅 라인업 역시 눈길을 끈다. 먼저 액션 스릴러부터 로맨스, 성장 드라마까지 장르와 경계를 뛰어넘어 자신만의 색을 구축해 온 남주혁이 불법과 편법을 오가는 속물 변호사 윤태주 역을 맡았다. 성공을 위해서라면 수단과 방법을 가리지 않는 윤태주는 검찰 수사관 출신 변호사로 최고 로펌의 파트너 변호사가 되기 위해 고군분투 중이다. 우연히 소원을 이뤄주는 미스터리한 앱 '코드'의 초대 메시지를 받고 욕망의 소용돌이로 빠져들게 된다. 위로 올라가고 싶은 욕망으로 가득 찬 윤태주를 통해 지금까지와는 다른 새로운 얼굴을 보여줄 남주혁의 변신이 기대를 모은다.

윤태주의 뒤를 바짝 쫓으며 '코드'와 연관된 사건의 진실을 파헤치는 서울중앙지검 검사 박지담 역은 강렬한 존재감을 뽐내고 있는 이이담이 연기한다. 과거부터 인연이 있는 윤태주와 박지담은 만날 때마다 서로를 경계하고 신경전을 벌이며 독특한 케미스트리를 자아낼 예정이다.

폭넓은 연기 스펙트럼과 흡인력 있는 연기력으로 사랑받는 김의성이 탈북민 해커 조철호 역으로 함께한다. 조철호는 '코드'를 쫓는 윤태주에게 뜻하지 않게 협력하게 되는 인물로 극에 풍성함을 더할 예정이다. 뿐만 아니라 개성 강한 캐릭터로 자신의 이름을 각인시킨 배우 박훈이 강력팀 형사 임창재 역을 맡는다. 임창재는 잔뼈 굵은 형사이자 윤태주와는 형제 같은 막역한 사이로 그의 '코드'를 향한 추격을 적극 돕는 인물이다. 신선한 세계관 속에서 남주혁, 이이담, 김의성, 박훈이 함께 만들어낼 완벽한 연기 시너지에 기대가 모인다.

소원을 이루기 위해서는 반드시 대가를 감당해야만 한다는 획기적인 설정을 통해 인간 욕망의 민낯을 신랄하게 그려낼 미스터리 범죄 스릴러 '코드'는 학원 액션 성장 드라마의 신기원을 열며 센세이션을 일으킨 유수민 감독이 연출을 맡았다. 유수민 감독은 '코드'를 통해 장르적 재미는 물론, 인물들의 섬세한 감정선을 날카롭게 담아내며 전 세계 시청자들을 다시 한번 사로잡을 예정이다.

디즈니+의 오리지널 시리즈 '코드'는 2027년 디즈니+를 통해 전 세계에 공개될 예정이다.

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