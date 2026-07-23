경기도북부청사, 여름방학 문화 프로그램으로 '책 속으로 풍덩!' 개최

7월 27일 정오 음악회로 여름 감성 선사 예정

8월 8일 인형극 통해 배려와 존중 교육 실시

[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기도는 여름방학을 맞아 오는 27일과 다음 달 8일 경기도청 북부청사 경기평화광장도서관에서 '책 속으로 풍덩! 여름 문화마당'을 운영한다고 23일 밝혔다.

2026년 여름 경기평화광장도서관 문화의 날 행사 포스터 [사진=경기도청]

이번 행사는 '경기평화광장도서관 문화의 날' 사업의 하나로 도서관에서 음악과 인형극을 함께 즐기며 특별한 여름 추억을 만들 수 있는 가족 문화 프로그램으로 마련됐다.

'경기평화광장도서관 문화의 날'은 독서문화와 공연문화를 아우르는 기획 프로그램으로 올해는 작가 강연과 봄 콘서트, 가족 마술공연에 이어 여름방학 특집 공연을 선보인다. 7월 27일에는 '한여름의 쉼표, 정오 음악으로 만나는 시원한 오후'를 주제로 정오음악회가 열린다.

어쿠스틱 기타와 퍼커션, 보컬이 함께하는 라이브 공연으로 여름 감성을 담은 대중음악을 선보여 바쁜 일상에 잠시 쉼표를 더하고 도서관을 찾은 도민들에게 도심 속 작은 힐링을 제공할 예정이다.

8월 8일 경기도청 북부청사에서는 '배려와 존중 인성 교육 인형극, 호랑이님 100번째 생일잔치'를 진행한다.[사진=경기도청]

8월 8일에는 '배려와 존중 인성 교육 인형극 호랑이님 100번째 생일잔치'를 무대에 올린다. 어린이 눈높이에 맞춘 인형극을 통해 배려와 존중의 가치를 자연스럽게 전달하고 부모와 아이가 함께 웃고 공감할 수 있는 가족 소확행 공연으로 꾸며진다. 인형극과 함께 마술쇼, 참여형 퀴즈, 기념촬영 등 가족이 함께 즐길 수 있는 프로그램도 함께 운영된다.

참여를 희망하는 도민은 행사 당일 경기평화광장도서관을 방문하면 되며 별도의 참가비 없이 누구나 자유롭게 공연을 관람할 수 있다. 행사 관련 자세한 내용은 경기평화광장도서관 누리집 또는 도서관 운영부서를 통해 확인할 수 있다.

7월 27일 경기도청 북부청사에서는 '한여름의 쉼표, 정오 음악으로 만나는 시원한 오후'를 주제로 정오음악회를 연다[.사진=경기도청]

홍진수 경기도 자치지원팀장은 "여름방학은 가족이 함께 보내는 시간이 무엇보다 소중한 시기"라며 "멀리 떠나지 않아도 가까운 도서관에서 책과 공연을 함께 즐기며 일상 속 소소하지만 확실한 행복을 느끼고 가족 모두에게 오래 기억될 여름 추억을 만들길 바란다"고 말했다.

자세한 사항은 경기도 경기평화광장도서관 누리집 또는 대표전화를 통해 확인할 수 있다.

asj7376@newspim.com