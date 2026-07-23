듀오백, 알고리고와 에듀테크 시장 진출

AI 핵심 요약beta
- 듀오백이 23일 AI 기업 알고리고와 협력해 에듀테크 시장 진출을 발표했다.
- 양사는 스마트체어와 AI 학습관리 플랫폼을 결합해 맞춤형 학습 코칭 서비스를 제공한다.
- 향후 공급 물량 확대와 초개인화 코칭으로 B2C 구독시장까지 사업을 확장할 계획이다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 듀오백이 인공지능(AI) 딥테크 기업 알고리고와 손잡고 에듀테크 시장에 진출한다고 23일 밝혔다.
인간공학 스마트체어와 알고리고의 AI 학습관리 플랫폼 '알고스터디'를 결합하는 방식이다. 필름형 압력분포 센서가 탑재된 스마트체어를 통해 학생이 앉는 순간부터 순공시간, 학습자세, 집중도 등을 실시간으로 분석한다. 축적된 데이터를 AI가 통합 분석해 학생별 최적의 학습 루틴과 맞춤형 코칭을 제공한다.
양사는 이 솔루션을 관리형 독서실과 독학재수학원, 공동주택 커뮤니티, 가정까지 확대할 계획이다. 올해 약 400대 규모 스마트체어 공급을 시작으로 오는 2030년까지 누적 2만대 이상을 공급한다.
알고스터디는 송파·마포 직영센터에서 시장성을 검증했으며 현대건설 하이엔드 주거 브랜드 '디에이치' 커뮤니티 독서실에도 공급된 바 있다. 양사는 학생의 학습 행동뿐 아니라 생활 습관과 관리자 관찰기록 등 정량·정성 데이터를 하나의 데이터베이스로 통합해 AI 코칭으로 연결하는 것을 핵심 경쟁력으로 보고 있다.
듀오백 관계자는 "이번 협력은 단순한 스마트 의자 개발을 넘어 AI 기반 학습관리 생태계를 함께 구축하는 전략적 파트너십"이라며 "인간공학 기술과 AI 플랫폼을 결합해 미래 학습관리 시장의 새로운 표준을 만들어 나갈 것"이라고 말했다.
글로벌 시장조사업체 IMARC 그룹에 따르면 국내 에듀테크 시장은 2024년 약 6조5000억원에서 2033년 약 15조5000억원 규모로 성장할 것으로 예상된다. 양사는 직영센터와 가맹점 등 오프라인 거점 확대를 넘어 AI와 빅데이터 기반 초개인화 학습 코칭 서비스를 고도화해 B2C 구독시장까지 사업을 확장할 방침이다.
nylee54@newspim.com