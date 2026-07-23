경기도, 마을 단위 친환경 거점 '우리동네 순환거점' 19곳 조성

"수도권 매립 금지 대안...도민 주도 탄소중립 자원순환 생태계 지원"

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도는 도민이 주도적으로 참여하는 마을 단위 친환경 거점 공간인 '우리동네 순환거점'을 총 19곳 조성하고 자원순환마을만들기 활성화 지원에 나섰다고 23일 밝혔다.

투명페트 수거. [사진=경기도]

'우리동네 순환거점'은 주민들이 일상에서 쉽게 찾아와 올바른 분리배출을 실천하고 폐기물을 자원화할 수 있도록 만들어진 공간이다. 획일적인 운영 방식을 탈피해 각 지역과 공동체의 특성에 맞춘 다양한 맞춤형 프로그램을 운영하는 것이 특징이다.

주요 사례를 보면 남양주시 진접읍 순환거점은 지역 카페와 협력해 버려지는 커피박(커피 찌꺼기)을 수거한 뒤 퇴비 등으로 자원화해 주민들과 나누는 사업을 펼치고 있다. 또한 물품공유함과 공유옷장을 운영해 지역 내 자원 재사용을 촉진하고 있다.

고양시 대화동과 안산시 일동 순환거점은 지자체와 공조해 고품질 재활용 원료인 투명 페트병 전용 수거 시스템을 구축했다. 페트병을 모아오는 주민에게 유가 보상이나 종량제 봉투를 지급하는 체계를 안정적으로 정착시켰다.

경기도는 거점 공간의 물리적 조성을 넘어 각 거점 간 소통과 협업을 돕는 '거점 네트워크'를 구축해 운영하고 있다. 이를 통해 모범 운영 사례를 확산하고 지역 간 연대를 강화해 자원순환 활동의 시너지 효과를 극대화할 방침이다.

아울러 새로 조성된 거점과 프로그램들이 단발성 행사에 그치지 않고 지역사회에 정착할 수 있도록 다각적인 행정·재정적 지원책을 이어갈 계획이다.

서진석 경기도 자원순환과장은 "수도권 생활폐기물 직매립 금지 시행에 따라 동네 단위에서부터 원천적으로 쓰레기를 줄이고 재활용률을 끌어올리는 자원순환 정책의 중요성이 매우 커졌다"며 "도민이 주도하는 탄소중립 자원순환 생태계를 확립해 지속 가능한 마을 환경을 만들어 가겠다"고 말했다.

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