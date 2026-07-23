[특징주] 알파벳 'AI 투자 확대'에 삼성전자·SK하이닉스 동반 상승

AI 핵심 요약beta
- 삼성전자와 SK하이닉스가 23일 동반 급등했다
- 알파벳이 AI 인프라 자본지출 확대를 발표했다
- AI 수요 대응 위한 설비 투자 가속이 배경이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
AI 투자 확대 기대감에 메모리·반도체주 강세
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 삼성전자와 SK하이닉스가 23일 장 초반 동반 강세를 보이고 있다. 구글 모회사 알파벳이 인공지능(AI) 인프라 투자를 확대하겠다는 계획을 내놓으면서 반도체 투자심리가 개선된 영향으로 풀이된다.
한국거래소에 따르면 이날 오전 9시 14분 기준 삼성전자는 전 거래일 대비 1만2000원(4.61%) 오른 27만2500원에 거래되고 있다. 같은 시각 SK하이닉스도 10만2000원(5.57%) 상승한 193만2000원을 기록 중이다.
간밤 알파벳은 AI 수요 증가에 대응하기 위해 2026년 자본지출(CapEx) 규모를 1950억~2050억달러(약 273조~287조원)로 확대할 계획이라고 밝혔다.
앞서 회사는 올해 자본지출 규모를 1800억~1900억달러(약 250조~264조원) 수준으로 제시한 바 있는데, 내년 투자 계획을 추가로 상향한 것이다.
아나트 아슈케나지 알파벳 최고재무책임자(CFO)는 애널리스트들과의 통화에서 "투자 전망 범위를 확대 조정한 주요 이유는 증가하는 수요를 충족하기 위한 설비 공급 속도를 높이고 있기 때문"이라고 설명했다.
rkgml925@newspim.com