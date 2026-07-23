군산시, 고군산 섬잇길 '온라인 룰렛' 이벤트…섬 관광 활성화

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24일부터 8월 7일까지 2주간, 33명에 서해안 알배기 간장게장 증정

말도·명도·방축도 대상 참여형 이벤트, 누적 참여자 2만2237명 기록

[군산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 군산시는 여름 휴가철을 맞아 고군산 섬잇길 공식 인스타그램을 통해 참여형 온라인 '룰렛을 돌려줘!' 이벤트를 24일~8월 7일 진행한다고 23일 밝혔다.

이번 이벤트는 공식 인스타그램 프로필 링크에서 룰렛을 돌려 말도, 명도, 방축도 가운데 한 곳이 나오면 응모 자격이 주어지는 방식으로 운영된다.

고군산 섬잇길 룰렛 이벤트[사진=군산시] 2026.07.23 lbs0964@newspim.com

참여자는 룰렛 결과 화면을 캡처해 이벤트 게시물 댓글에 캡처본과 나온 장소를 남기고 게시물 좋아요, 공식 인스타그램 팔로우, 구글 폼 신청서 작성까지 완료하면 응모할 수 있다.

시는 응모자 가운데 33명을 추첨해 군산 서해안 알배기 간장게장 600g을 증정한다. 당첨자는 오는 8월 12일 공식 인스타그램을 통해 발표할 예정이다.

고군산섬잇길 공식 인스타그램은 지난해부터 다양한 온라인 마케팅 이벤트를 운영하며 누적 참여자 약 2만2237명을 기록하는 등 시민과 관광객의 관심을 얻고 있다.

고군산섬잇길은 말도와 보농도, 명도, 광대도, 방축도 등 5개 섬을 잇는 K-관광섬 해상 트레킹 코스로 아름다운 해안 풍경과 섬마다의 특색을 함께 즐길 수 있는 군산의 대표 관광명소로 주목받고 있다.

군산시 관계자는 "무더운 여름 누구나 쉽게 참여하며 섬 여행을 떠올릴 수 있도록 이번 이벤트를 마련했다"며 "온라인 관심이 실제 고군산섬잇길 방문으로 이어져 지역 관광 활성화에도 도움이 되길 기대한다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com