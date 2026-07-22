김윤덕 국토부 장관, 삼성·SK 연쇄 면담..."산단 조성 신속 추진"

AI 핵심 요약beta
- 김윤덕 국토교통부 장관은 22일 산업단지 신속 지정과 기업 활동 지원을 약속했다
- 22일 새만금·전북 기업간담회에서 지역기업 참여·기술협력·인재 채용 확산을 논의했다
- 김 장관은 22~23일 삼성전자·SK하이닉스와 호남권 반도체 국가산단 조성과 맞춤 지원을 협의한다
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[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 김윤덕 국토교통부 장관은 22일 "기업의 시간표에 맞춰 산업단지 지정과 부지 조성을 신속히 추진하고 주거·교통·물류 등 기업 활동과 근로자 정착도 최대한 지원하겠다"고 밝혔다.
김 장관은 이날 전북상공회의소협의회와 새만금개발청 주관으로 열린 전북·새만금 기업간담회에서 투자기업과 전북지역 기업·대학 관계자를 만났다.
간담회에는 현대차그룹, LS엘앤에프, 퓨처그라프 등 새만금 투자기업과 로봇·수소·건설 등 전북지역 기업 60여개사, 전북대 산학협력단이 참석했다. 지역기업의 사업 참여와 기술협력, 지역인재 채용으로 확산하기 위한 취지다.
김 장관은 "현대차그룹의 투자를 계기로 새만금의 혁신이 전주·군산·익산 등 전북 전역으로 확산돼야 한다"며 "투자기업과 지역기업이 함께 성장하고 인재가 지역에 뿌리내리는 선순환을 적극 뒷받침하겠다"고 강조했다.
김 장관은 이날 삼성전자, 23일에는 SK하이닉스 경영진과 연이어 만나 기업의 지방 투자를 지역 성장으로 연결하기 위한 협력 방안을 논의한다. 양사와는 호남권 반도체 국가산업단지 조성과 기업 맞춤형 지원 방안 등을 협의할 예정이다.
romeok@newspim.com