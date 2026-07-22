경기도교육청 'AI 시대 교육과정-수업-평가 설계' 포럼 개최

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도내 교원·교육전문직 320여 명 참석...학생 주도성 향상 방안 모색

김영숙 과장 "교사의 교육과정·수업·평가 자율성 및 전문성 적극 지원"

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도교육청은 22일 수원컨벤션센터에서 'AI 시대, 교육과정-수업-평가의 새로운 설계'를 주제로 포럼을 개최했다고 밝혔다.

경기도교육청은 22일 수원컨벤션센터에서 'AI 시대, 교육과정-수업-평가의 새로운 설계'를 주제로 포럼을 개최했다. [사진=경기도교육청]

도교육청에 따르면 이번 포럼은 인공지능(AI) 대전환 시대를 맞아 배움이 학생의 삶으로 연결되고 주도적인 학습 역량을 키울 수 있는 수업 활성화 방안을 모색하기 위해 마련됐다.

이날 포럼에서는 ▲AI 시대, 교육과정-수업-평가의 방향(김수환 총신대 교수)▲AI 시대, 새로운 교사 전문성(엄수정 경기도교육연구원 연구위원)▲AI 대전환, 교육과정-수업-평가 통합설계(황보창정 경기도교육청 장학관)▲주도성을 키우는 수업, 어떻게 할 것인가(이용규 효양고 교사) 등 다각적인 주제 발표가 진행됐다. 이어 참석자 간 종합 토론이 열렸다.

포럼 현장에는 도내 교원과 교육전문직원 320여 명이 대거 참석해 높은 관심을 나타냈다. 참석 교사들은 AI 기술과 학생, 교사가 유기적으로 호흡하며 학생 주도성을 이끌어내는 수업 모델 구축 방안을 심도 있게 논의했다.

경기도교육청은 교사들이 AI 기술을 효과적으로 도입해 교육과정을 직접 설계하고 수업과 평가까지 체계적으로 연결할 수 있도록 현장 지원 노력을 다각화할 방침이다.

김영숙 경기도교육청 중등교육과장은 "이번 포럼이 AI 시대에 발맞춘 교육과정 혁신의 공감대를 넓히고 현장 실행력을 높이는 디딤돌이 되길 바란다"며 "교육과정 설계 전문가로서 교사가 교육과정과 수업, 평가 전반에 걸쳐 자율성과 전문성을 마음껏 발휘할 수 있도록 행정적·정책적 지원을 아끼지 않겠다"고 강조했다.

1141world@newspim.com