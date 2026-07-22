【韩股收盘】 KOSPI指数冲高回落 收盘报6797.7点

纽斯频通讯社首尔7月22日电 韩国综合股价指数（KOSPI）22日盘中一度大幅上涨，并触发程序化交易暂停措施，但受获利回吐盘影响，涨幅随后明显收窄，最终小幅收高。

图为首尔中区韩亚银行交易大厅。【图片=纽斯频通讯社】

韩国交易所数据显示，当天KOSPI指数收于6797.70点，较前一交易日上涨49.75点，涨幅0.74%。

从资金流向看，外国投资者当天净买入3.5097万亿韩元，对股指上涨形成支撑；个人投资者和机构投资者分别净卖出1.9829万亿韩元和1.4824万亿韩元。

当天，韩国股市权重股涨跌互现。三星电子上涨0.58%，三星电子优先股上涨2.27%，三星电机上涨2.67%，现代汽车上涨4.76%，LG新能源上涨1.26%，三星生命上涨1.27%，KB金融上涨0.63%；SK海力士下跌0.33%，SK Square下跌1.84%，三星生物制剂下跌1.65%。

由于股指盘初快速上涨，韩国有价证券市场继前一交易日之后再次触发程序化交易暂停措施。

当天，韩国创业板指数（KOSDAQ）收于751.09点，较前一交易日下跌2.25点，跌幅0.30%。其中，个人投资者净买入2910亿韩元，外国投资者和机构投资者分别净卖出1015亿韩元和1990亿韩元。

此外，首尔外汇市场当天日间交易结束时，韩元对美元汇率报1美元兑1480.1韩元，较前一交易日收盘价下跌6.7韩元。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社