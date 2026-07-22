장흥토요시장, 물축제 특별 이벤트...'맥주·음료 무한리필'

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관광객 유치 위한 할인 행사 개최

[장흥=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시 장흥군은 오는 25일과 내달 1일 양일간 제19회 정남진 장흥 물축제 기간 중 토요시장 특별이벤트를 실시한다고 22일 밝혔다.

이 특별이벤트는 오전 10시부터 오후 3시까지 진행되며 참여 점포에서 1만 원 이상 구매한 고객에게 맥주 또는 아이스음료 무료 제공 쿠폰을 증정한다.

제18회 정남진장흥물축제. [사진=장흥군]

점포에서 구매한 영수증이나 행사 쿠폰을 지참해야 혜택을 받을 수 있다.

특히 장흥군한우협의회는 오는 25일 행사 당일, 장흥 한우를 10% 할인된 가격에 제공하는 특별 행사를 마련해 소비자들에게 큰 호응을 얻을 것으로 기대된다.

이 외에도 토요시장 내 플리마켓이 운영되어, 방문객들에게 다양한 먹거리와 쇼핑 기회를 제공할 예정이다.

장흥군 관계자는 "이번 특별이벤트를 통해 물축제를 찾는 관광객들이 지역 전통시장도 방문할 것으로 기대하며 지역 상권 활성화를 도모하고자 한다"고 말했다.

장흥군은 향후에도 지속적으로 이와 같은 행사를 기획하여 지역 경제를 활성화할 전략을 세우고 있다.

ej7648@newspim.com