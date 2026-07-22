해남군, '갑질' 직장 내 괴롭힘 조사위원회 출범

AI 핵심 요약beta
- 해남군은 22일 직장내괴롭힘 조사위원회 첫 회의 개최했다
- 위원회는 노조·전문가 참여해 공정한 조사 원칙·기준 논의했다
- 해남군은 교육·상담창구 운영 등 예방 프로그램 지속 추진했다
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[해남=뉴스핌] 김현 기자 = 전남광주통합특별시 해남군은 직장 내 괴롭힘 문제 해결을 위한 조사위원회를 구성하고 첫 회의를 개최했다고 22일 밝혔다.
이번 위원회는 직장 내 괴롭힘 신고 사건에 대해 공정하고 객관적인 조사를 진행하기 위해 설립됐다. 위원회는 공무원 노조, 비정규직 노조, 노무사, 변호사 등 다양한 전문가들로 구성되어 있다.
첫 회의에서는 위원 위촉과 역할 안내에 이어 조사 원칙과 기준 설정, 절차 및 방법, 관련자 면담 및 자료 확인 계획 등을 논의했다. 위원회는 향후 객관적인 자료 검토와 관계자 의견 청취를 통해 사건의 사실관계를 명확히 하고, 관련 규정에 따라 공정한 조사를 실시할 계획이다.
군 관계자는 "직장 내 괴롭힘 문제는 조직원의 신뢰를 유지하고 건강한 근무환경을 조성하기 위해 반드시 처리해야 할 사안"이라며 "조사 과정의 공정성과 독립성을 확보하고 모든 구성원이 존중받는 조직 문화를 만드는 데 최선을 다하겠다"고 밝혔다.
해남군은 직장 내 괴롭힘 예방과 재발 방지를 위해 직원 교육과 상담창구 운영 등 건강한 직장 문화 조성을 위한 다양한 프로그램을 지속적으로 추진하고 있다.
Khyeon0424@newspim.com