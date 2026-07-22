전재수 부산시장, 정부세종청사 방문 국비 지원 요청…"부산 혁신경제 도시 도약"

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4대 도시 목표 달성 필수사업 지원 건의

균형발전과 경제 중심지로 발전 기대



[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 전재수 부산시장이 내년도 정부 예산에 핵심 현안 사업 반영을 위해 총력을 기울이고 있다.

부산시는 전 시장이 22일 정부세종청사에서 박홍근 기획예산처 장관을 만나 주요 현안 사업에 대한 국비 지원을 강하게 요청했다고 밝혔다. 전 시장 취임 후 제시한 시정 비전 '미래 대전환의 중심 해양수도 부산'을 구체화하기 위한 첫 대면 일정이었다.

전재수 부산시장(왼쪽)이 22일 오전 10시 정부세종청사를 방문해 박홍근 기획예산처 장관을 만나 주요 현안 사업에 대한 국비 지원을 강력히 요청하고 있다.[사진=부산시] 2026.07.22

시는 이번 방문이 2027년도 정부 예산안에 부산 도약을 이끌 핵심 사업을 선제적으로 반영받기 위한 행보였다고 설명했다. 전 시장은 부산이 미래 경제를 견인하는 혁신 거점이자 국가 균형발전의 중심축이라는 점을 강조하고 시가 제시한 4대 도시 목표 달성에 필수적인 사업들에 대한 정부 협조를 요청했다.

시가 기획예산처에 건의한 핵심 분야는 신규 사업과 마무리 사업으로 나뉜다.

신규 사업으로는 인공지능(AI)을 기반으로 항만 물류 시스템을 고도화하는 '부산항 피지컬 AI 대전환 실증 사업'(160억 원), 글로벌 AI 조선해양 수도 완성을 뒷받침할 '5극 3특 조선해양 성장엔진 추진'(300억 원), 첨단 전략산업의 기반을 마련할 '차세대 전력반도체 전주기 생산 플랫폼 구축'(216억 원), 미래 항공 신산업을 겨냥한 '국산 복합소재 기반 차세대 항공기 대형 동체 기술개발'(68억 원) 등을 제시했다.

시는 이들 사업을 '미래를 열어가는 혁신경제 도시'로 도약하기 위한 기반 조성 차원에서 반드시 필요한 예산이라고 보고 정부 지원을 요청했다. 지역 의료기술과 연구 역량 강화를 위한 '수출용 신형연구로 개발 및 실증'(1528억 원)을 적기 준공하도록 국비 지원과 정부 차원의 관심도 함께 건의했다.

전재수 시장은 "이번 건의 사업들이 부산을 '미래 대전환의 중심 해양수도'로 발전시키고, '어디나 살기 좋은 균형성장 도시', '모두가 건강한 시민행복도시'로 완성하기 위한 토대"라며 "기획예산처와 중앙부처와의 긴밀한 소통을 통해 필요한 국비와 추진 동력을 확보해 시민이 체감할 수 있는 변화를 만들어 내겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com