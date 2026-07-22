나주시의회 농업건설위 호우 대비 청동빗물펌프장 점검

AI 핵심 요약beta
- 나주시의회 농업건설위원회가 21일 청동빗물펌프장을 점검했다.
- 위원회는 집중호우 대비 운영·관리 실태와 배수 능력을 살폈다.
- 사전 점검과 유지관리 강화를 주문하며 점검을 이어가기로 했다.
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[나주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시 나주시의회 농업건설위원회가 청동빗물펌프장을 찾아 침수 대응체계를 점검했다.
22일 나주시의회에 따르면 농업건설위원회는 전날 청동빗물펌프장을 방문해 여름철 집중호우에 대비한 시설 운영과 관리 실태를 현장에서 확인했다.
점검에는 최문환 위원장을 비롯해 김해원·김성보·최석순·최정기 의원이 참여했다. 위원들은 관계 공무원으로부터 펌프장 운영 현황을 보고받고 빗물 배수 능력과 펌프 가동 상태를 점검했다.
특히 침수 예방을 위한 대응체계를 중심으로 시설 관리 상황을 살폈다. 운영 과정에서 예상되는 문제점과 개선 방향도 함께 논의했다.
위원회는 집중호우 시 신속 대응이 가능하도록 사전 점검과 유지관리 강화를 주문했다.
최문환 위원장은 "국지성 집중호우가 잦아지는 상황에서 펌프장 안정 운영이 중요하다"며 "시민 안전을 위해 철저한 점검과 관리가 필요하다"고 말했다.
농업건설위원회는 재난 취약시설에 대한 현장 점검을 이어가며 안전 확보 활동을 지속할 방침이다.
ej7648@newspim.com