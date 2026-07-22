안성소방서, 소방기관 사칭 사기 주의보 발령

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[안성=뉴스핌] 이석구 기자 = 경기 안성소방서가 최근 소방기관이나 소방공무원을 사칭해 물품 구매를 요구하거나 소방시설 점검을 빙자하는 사기 범죄가 잇따르고 있어 주의를 당부하고 나섰다.

22일 소방서에 따르면 현재 전국적으로 소방공무원을 사칭해 리튬소화기, 질식소화포 등 소방용품 대리 구매를 요구하거나 허위 공문과 명함을 제시해 금전을 편취하는 사례가 발생하고 있다.

안성소방서 전경[사진=안성소방서]

이에 안성소방서는 "소방기관은 어떠한 경우에도 민간업체에 특정 물품 구매를 요청하거나 문자·전화로 금전을 요구하지 않는다"며 "개인 계좌로 입금을 요구하는 일도 없다"고 말했다.

특히 소방서는 "소방시설 점검이나 교육은 사전에 관계인과 일정을 협의하고 공문을 통해 안내한다"며 "현장 방문 시에는 반드시 공무원증을 소지해 신분을 확인할 수 있도록 하고 있다"고 강조했다.

그러면서 소방서는 ▲출처 불분명한 전화·문자 응답 자제▲공무원증 및 신분 확인▲관할 소방서를 통한 사실 여부 확인 ▲금전 요구 시 즉시 거래 중단▲사칭 의심 시 119 또는 관할 소방서 신고 등을 당부했다.

소방서 관계자는 "소방기관을 사칭한 범죄는 시민의 신뢰를 악용하는 악질적인 범죄"라며 "의심스러운 연락을 받을 경우 반드시 사실 여부를 확인하고 금전 거래를 하지 말아야 한다"고 설명했다.

lsg0025@newspim.com