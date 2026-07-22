정읍·진안 '지역수요맞춤지원사업' 선정…총사업비 93억 투입

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정읍 역세권 문화정원·진안 스마트 교통체계 구축…생활SOC 확충 본격화

전북자치도, 지역맞춤 공모 선정 쾌거…국비 51억 확보로 정주여건 개선

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도는 국토부 주관 '2026년 지역수요맞춤지원사업' 공모에 정읍시와 진안군이 최종 선정돼 국비 51억 원을 확보했다고 22일 밝혔다.

이번 선정으로 총사업비 93억 원 규모의 생활밀착형 지역활력 사업이 추진되며 생활SOC 확충과 정주여건 개선에 속도가 붙을 전망이다.

진안군 종합구상도[사진=전북자칭도]2026.07.22 lbs0964@newspim.com

지역수요맞춤지원사업은 인구감소지역과 성장촉진지역 등을 대상으로 생활SOC와 지역 특화사업을 지원해 주민 삶의 질을 높이고 지역 활력을 강화하기 위해 국토교통부가 추진하는 공모사업이다.

정읍시는 '반올림, 정읍정(井)원 조성사업'을 추진한다. 총사업비 51억 원 가운데 국비 21억 원을 투입해 오는 2027년부터 2028년까지 정읍역 인근 유휴공간에 정원과 문화·휴식공간을 조성해 역세권 활성화를 도모할 계획이다.

진안군은 총사업비 42억 원, 국비 30억 원을 들여 '진안 스마트 WE 스테이션 조성사업'을 추진한다.

친환경 에너지 자립형 모듈러주택과 수요응답형 교통수단(DRT), 전기차, 자전거 공유시스템 등을 연계한 스마트 교통체계를 구축해 관광과 생활이 공존하는 정주환경을 조성할 방침이다.

전북자치도는 이번 공모사업을 통해 생활SOC와 교통·문화·관광 기반시설이 확충되고 주민 생활과 밀접한 생활인프라 개선은 물론 지역 특성을 살린 사업 추진으로 지역경제 활성화와 지방소멸 대응에도 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

lbs0964@newspim.com