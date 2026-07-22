안성시, '2026 청년내일캠프' 참여자 모집…오는 29일까지

AI 핵심 요약beta
- 안성시가 22일 청년내일캠프 참여자를 23일 모집했다
- 8월10일~9월23일 오프라인·온라인 교육을 진행했다
- 채용동향·AI서류·면접·포트폴리오 등 맞춤코칭을 제공했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[안성=뉴스핌] 이석구 기자 = 경기 안성시는 청년 구직자의 취업역량 강화를 위해 운영하는 '2026 안성시 청년내일캠프' 참여자를 오는 23일부터 29일까지 모집한다고 22일 밝혔다.
청년내일캠프는 이력서·자기소개서 작성부터 포트폴리오, 면접까지 취업 준비 전 과정을 다루는 맞춤형 교육 프로그램이다.
교육은 8월 10일부터 9월 23일까지 청년문화공간 '청년톡톡' 프로그램실과 온라인(Zoom)에서 진행된다.
특히 공통과정에서는 채용동향 분석, AI 활용 입사서류 작성법, 포트폴리오 작성법, 면접 이론교육 등 집단교육(13시간)과 1:1 집중코칭(2시간)이 운영된다.
심화과정은 참여자가 면접형과 포트폴리오형 중 하나를 선택할 수 있으며 면접형은 모의면접과 피드백, 지원서 점검이 최대 4회 제공된다.
또 포트폴리오형은 결과물에 대한 1대 1 고도화 컨설팅 등이 최대 4회 진행될 예정이다.
참여 대상은 공고일 현재 주민등록상 안성시에 거주하는 만 19세부터 39세까지의 청년 구직희망자 또는 안성시 소재 대학교 재학생(휴학생·졸업예정자 포함)으로 최종 선발자는 31일 개별 문자로 통보된다.
lsg0025@newspim.com