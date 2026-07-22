전주에 호남권 첫 '아세안 홀' 조성…국제문화교류 거점

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한-아세안센터와 업무협약 체결…9월 17일 국내 세 번째 아세안홀 개관

아세안 11개국 문화·역사 전시…문화관광 활성화·글로벌 교류 확대 기대

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 전주시는 한-아세안센터, 전주문화재단과 함께 호남권 최초이자 국내 세 번째인 '전주 아세안홀'의 성공적인 조성과 운영을 위한 업무협약을 체결했다고 22일 밝혔다.

이날 시청 시민소통공간에서 열린 협약식에는 조지훈 전주시장과 한-아세안센터 사무총장 등 관계자들이 참석해 오는 9월 개관을 앞둔 전주 아세안홀의 운영 방안과 아세안 국가와의 문화교류 확대를 위한 협력 방안을 논의했다.

전주에 아세안 11개 국가 문화 담는 '아세안홀' 조성 업무협약[사진=전주시]2026.07.22 lbs0964@newspim.com

이번 협약은 지난해 전북특별자치도와 전주시, 한-아세안센터가 체결한 포괄적 협력 협약을 바탕으로 전주 아세안홀 조성과 운영에 필요한 역할과 협력 사항을 구체화한 실행 중심의 협약이다.

전주 아세안홀은 한국전통문화전당 1층 전주홍보관에 조성되며 국내에서는 서울 한국프레스센터와 제주국제평화센터에 이어 세 번째, 호남권에서는 처음 들어서는 아세안 문화교류 거점이다.

오는 9월 17일 개관하는 전주 아세안홀은 '아세안, 시간을 잇는 손'을 주제로 조성된다. 전시 공간에는 아세안 11개국의 문화와 역사, 생활양식을 소개하는 전시관과 관련 도서·자료를 갖춘 라이브러리 공간이 마련된다.

또 의복과 가면, 소리, 빛 등을 주제로 다양한 전시 콘텐츠를 선보여 아세안 문화유산과 예술적 가치를 입체적으로 소개할 예정이다.

특히 한국전통문화전당의 한복과 한식, 한지 등 전통문화 체험 공간과 연계해 한국과 아세안 문화를 함께 경험할 수 있는 융합형 문화공간으로 조성될 전망이다.

전주시는 아세안홀 개관을 계기로 국제문화도시 브랜드를 강화하고 문화관광 활성화와 문화다양성 증진, 글로벌 문화네트워크 확대 등 다양한 효과를 기대하고 있다.

조지훈 전주시장은 "전주 아세안홀은 전통문화도시 전주와 아세안의 다양한 문화가 만나 새로운 가치를 창출하는 국제문화교류 플랫폼이 될 것"이라며 "국제문화도시 전주의 새로운 문화관광 명소로 자리매김할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

전주시는 한-아세안센터와 전주문화재단, 전북특별자치도, 전북국제협력진흥원 등과 협력해 개관 준비를 진행하고 있으며 앞으로 전시와 교육, 공연, 체험 프로그램 등을 통해 시민과 관광객이 함께하는 국제문화교류 거점으로 육성할 계획이다.

lbs0964@newspim.com