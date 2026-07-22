고창군·한사랑노인복지센터, 통합돌봄 가사지원 '업무협약'

AI 핵심 요약beta
- 고창군이 22일 한사랑노인복지센터와 협약했다.
- 통합돌봄 대상자에 가사지원 서비스를 제공한다.
- 청소·세탁·식사준비를 최대 연180시간 지원한다.
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[고창=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 고창군은 통합돌봄 대상자에게 맞춤형 가사지원 서비스를 제공하기 위해 한사랑노인복지센터와 '이웃살림 가사지원 사업' 업무협약을 체결했다고 22일 밝혔다.
이번 협약은 지역사회 중심의 통합돌봄 체계를 강화하고 돌봄이 필요한 군민들에게 생활밀착형 가사지원 서비스를 제공하기 위해 마련됐다.
'이웃살림 가사지원 사업'은 총사업비 2억1600만 원을 투입해 청소와 세탁, 식사 준비 등 일상생활에 필요한 가사서비스를 1일 최대 2시간, 연간 최대 180시간까지 지원하는 사업이다.
고창군은 지난 6월 수행기관 공개모집과 7월 선정심사위원회를 거쳐 전문성과 수행역량 등을 종합 평가한 결과 한사랑노인복지센터를 수행기관으로 최종 선정했다.
군은 사업의 원활한 추진을 위해 거점기관과 참여기관 간 협력체계를 구축하고 대상자 발굴과 서비스 연계, 사업 운영 등을 유기적으로 추진할 계획이다.
심덕섭 고창군수는 "앞으로도 지역 특성에 맞는 통합돌봄 서비스를 지속적으로 확대해 군민이 체감할 수 있는 촘촘한 돌봄체계를 구축하는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.
gojongwin@newspim.com