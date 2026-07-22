韩股大幅回调 外资持续加仓AI和半导体板块

纽斯频通讯社首尔7月22日电 韩国综合股价指数（KOSPI）在创下历史新高后持续回调，市场投资情绪明显降温。不过，韩国交易所最新数据显示，在股市大幅调整过程中，外国投资者持续增持人工智能（AI）和半导体产业链相关股票，对相关行业长期发展前景保持乐观。

图为首尔中区韩亚银行交易大厅。【图片=纽斯频通讯社DB】

韩国交易所22日公布的数据显示，KOSPI指数自6月19日盘中创9385.59点历史高点以来持续下跌，7月21日收于6747.95点，累计下跌28.1%，一个月内回落超2600点。市场调整期间，韩国个人投资者持续获利了结甚至集中抛售，而外国投资者则对部分个股实施净买入。

统计显示，6月19日至7月21日期间，外国投资者净买入金额最大的个股为LG伊诺特（LG Innotek），累计净买入125.6356万股，金额约9493亿韩元。

此外，三星电机、韩美半导体、ISC、现代摩比斯、斗山和现代乐铁等公司也位列外资净买入金额前十。其中，前十名中有7家属于半导体设备、先进封装及零部件企业。

分析认为，此轮外资买入发生在韩国半导体板块经历明显调整之际。自韩国股市创出历史高点后，受美国进一步加强对华半导体限制措施、市场对人工智能投资热度的担忧以及获利回吐等因素影响，包括三星电子和SK海力士在内的韩国半导体板块整体走弱，韩国股市同步出现较大幅度调整。

不过，从资金流向来看，外国投资者并未将市场调整视为撤离信号，而是选择继续布局人工智能产业链。

市场认为，与此前主要投资大型半导体企业不同，外国投资者目前更加关注人工智能基础设施建设带来的产业链机会，投资范围已扩展至半导体零部件和设备企业。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社